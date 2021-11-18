Прем'єра серіалу запланована на 2022 рік.

Стрімінговий сервіс по підписці Hulu, що належить The Walt Disney Company, опублікував трейлер серіалу "Пем і Томмі".

У ролику з'явилася британська актриса Лілі Джеймс ("Абатство Даунтон", "Попелюшка", "Гнів титанів"), яка зіграла Памелу Андерсон. Її партнерам по зйомках став американський актор румунського походження Себастіан Стен ("Перший месник", "Марсіанин"). Саме Стен в новому серіалі виконав роль Томмі Лі.

Зазначимо, сюжет серіалу присвячений періоду шлюбу Памели Андерсон і барабанщика рок-групи Mötley Crüe Томмі Лі після витоку і публікації їх сумнозвісного секс-відео.

Зйомки телесеріалу стартували 5 квітня 2021 року в околицях Лос-Анджелеса, а в серпні 2021 року вони вже були завершені.

Нагадаємо, раніше зірка Playboy Памела Андерсон продала особняк в Малібу і встановила рекорд.

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Автор: Діана Могилєвич