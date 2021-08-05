Цей маєток акторка придбала за 1,8 мільйона доларів у 2000 році.

Відома голлівудська акторка Памела Андерсон продала свій маєток у Малібу за 11,8 мільйона доларів.

Про це пише TMZ.

Зірка встановила своєрідний рекорд, продавши будинок по 4 тисячі доларів за квадратний метр.

Повідомляється, що актриса називала маєток "райським куточком" і спочатку запросила за нього 14,9 мільйона доларів, але в підсумку ціна була знижена.

Читайте також"Не вилазили з ліжка": Памела Андерсон дала перше інтерв'ю після шостого весілляНовим власником маєтку став генеральний директор і креативний директор Kreiss Furniture Лорен Крайсс.

Відомо, що цей маєток Андерсон придбала за 1,8 мільйона доларів у 2000 році. У будинку – чотири спальні та чотири ванні кімнати. На даху є тераса з каміном, а на території розміщений великий басейн. Спроектував його архітектор Філіп Верточ.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Катерина Шварц