People's Choice Awards вручається діячам поп-культури щорічно з 1978 року.

Стали відомі номінанти People's Choice Awards-2021 у категоріях кіно, музики та акторської гри, яку присуджують за результатами глядацьких голосувань.

Віддати свій голос на сайті нагороди можна буде до 17 листопада включно. Переможців у 40 номінаціях оголосять 7 грудня у Каліфорнії. Шоу транслюватиметься в прямому ефірі одночасно на NBC та E!.

Улюблений фільм-2021:

"Чорна вдова"; "Дюна"; "Не час помирати"; "Поїздка в Америку-2"; "Форсаж 9: Нестримна сага"; "Війна завтрашнього дня"; "Шан-Чі та легенда десяти кілець"; "Веном 2: Карнаж".

Улюблена акторка-2021:

Аквафіна ("Шан-Чі та легенда десяти кілець"); Шарліз Терон ("Форсаж 9: Нестримна сага"); Флоренс П'ю ("Чорна вдова"); Дженніфер Гадсон ("Повага"); Леслі Джонс ("Поїздка в Америку-2"); Сальма Хаєк ("Тілоохоронець дружини кілера"); Скарлетт Йоганссон ("Чорна вдова").

Улюблений актор-2021:

Кріс Пратт ("Війна завтрашнього дня"); Денієл Крейґ ("Не час помирати"); Двейн Джонсон ("Круїз у джунглях"); Едді Мерфі ("Поїздка в Америку-2"); Джон Сіна ("Форсаж 9: Нестримна сага"); Раян Рейнольдс ("Персонаж"); Симу Лю ("Шан-Чі та легенда десяти кілець"); Він Дізель ("Форсаж 9: Нестримна сага").

У категоріях серіалів найбільше представлені "Локі", "Ходячі мерці" тощо.

People's Choice Awards вручається діячам поп-культури щорічно з 1978 року, а переможця у кожній з номінацій з’ясовують за допомогою соціального опитування, яке врешті перейшло в онлайн-режим.

Усього понад 40 позицій в категоріях "Кіно", "Телебачення", "Музика". Ще три позиції стосується так званої "спеціальної" премії – Улюблений філантроп, Голос народу й Улюблений фільм наприкінці року.

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Автор: Віолетта Орлова