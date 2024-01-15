Сьогодні у Лос-Анджелесі відбулася 29-та щорічна церемонія вручення премії Critics Choice Awards, що присуджується Асоціацією кінокритиків мовних компаній. Про це пише видання Variety.
Найбільшу кількість нагород, а саме вісім, отримав фільм "Оппенгеймер". Це біографічна кінострічка про Крістофера Нолана - американського фізика-теоретика, якого називають "батьком атомної бомби". Головну роль зіграв актор Кілліан Мерфі.
Популярна кінострічка "Барбі" теж не залишилася без уваги і отримала перемогу одразу в шістьох номінаціях. Це американський фентезійний комедійний фільм, який заснований на іграшці для дівчаток - ляльці Барбі. Режисеркою фільму є Ґрета Ґервіґ, головну роль зіграла акторка Марго Роббі.
Лідерами у телевізійних категоріях стали серіали "Сварка" та "Ведмідь". Вони забрали з собою по чотири нагороди.
Серіал "Сварка" знятий корейським режисером Лі Сон Цзінем у 2023 році. В головних ролях Стівен Йон та Алі Вон. Їхні персонажі ледь не зіткнулися автомобілями, через що розпочалася суперечка.
"Ведмідь" - американський комедійно-драматичний серіал, який створений Крістофером Сторером у 2022 році. В головних ролях Джеремі Аллен Вайт, Ебон Мосс-Бакрак, Айо Едебірі. За сюжетом молодий шеф-кухар повертається додому, щоб керувати сімейним магазином сендвічів з яловичиною.
Повний перелік переможців Critics Choice Awards-2024:
- Найкращий фільм: "Оппенгеймер"
- Найкращий актор: Пол Джаматті ("Залишені")
- Найкраща актриса: Емма Стоун ("Бідолахи")
- Найкращий режисер: Крістофер Нолан "Оппенгеймер"
- Найкращий актор другого плану: Роберт Дауні-молодший ("Оппенгеймер")
- Найкраща актриса другого плану: Давайн Джой Рендольф ("Залишені")
- Найкращий молодий актор: Домінік Сесса ("Залишені")
- Найкращий акторський ансамбль: "Оппенгеймер"
- Найкращий оригінальний сценарій: Грета Гервіг та Ной Баумбах ("Барбі")
- Найкращий адаптивний сценарій: Корд Джефферсон ("Американське чтиво")
- Найкраща операторська робота: Хойте Ван Хойтема ("Оппенгеймер")
- Найкраща пісня: "I'm Just Ken" ("Барбі")
- Найкращий мультфільм: "Людина-павук: Крізь Всесвіт"
- Найкраща комедія: "Барбі"
- Найкращий комедійний серіал: "Ведмідь"
- Найкращий драматичний серіал: "Спадкоємці"
- Найкращий мінісеріал: "Сварка"
- Найкращий актор драматичного серіалу: Кіран Калкін "Спадкоємці"
- Найкраща актриса драматичного серіалу: Сара Снук "Спадкоємці"
- Найкраща актор другого плану у драматичному серіалі: Біллі Крудап "Ранкове шоу"
- Найкраща актриса другого плану у драматичному серіалі: Елізабет Дебікі "Корона"
- Найкращий актор комедійного серіалу: Джеремі Аллен Уайт "Ведмідь"
- Найкраща актриса комедійного серіалу: Айо Едебірі "Ведмідь"
- Найкращий актор другого плану у комедійному серіалі: Ебон Мосс-Бакрак "Ведмідь"
- Найкраща акторка другого плану в комедійному серіалі: Меріл Стріп "Вбивства в одній будівлі".