Нагороди вручали у сфері кіно та телебачення.

Сьогодні у Лос-Анджелесі відбулася 29-та щорічна церемонія вручення премії Critics Choice Awards, що присуджується Асоціацією кінокритиків мовних компаній. Про це пише видання Variety.

Найбільшу кількість нагород, а саме вісім, отримав фільм "Оппенгеймер". Це біографічна кінострічка про Крістофера Нолана - американського фізика-теоретика, якого називають "батьком атомної бомби". Головну роль зіграв актор Кілліан Мерфі.

Популярна кінострічка "Барбі" теж не залишилася без уваги і отримала перемогу одразу в шістьох номінаціях. Це американський фентезійний комедійний фільм, який заснований на іграшці для дівчаток - ляльці Барбі. Режисеркою фільму є Ґрета Ґервіґ, головну роль зіграла акторка Марго Роббі.

Лідерами у телевізійних категоріях стали серіали "Сварка" та "Ведмідь". Вони забрали з собою по чотири нагороди.

Серіал "Сварка" знятий корейським режисером Лі Сон Цзінем у 2023 році. В головних ролях Стівен Йон та Алі Вон. Їхні персонажі ледь не зіткнулися автомобілями, через що розпочалася суперечка.

"Ведмідь" - американський комедійно-драматичний серіал, який створений Крістофером Сторером у 2022 році. В головних ролях Джеремі Аллен Вайт, Ебон Мосс-Бакрак, Айо Едебірі. За сюжетом молодий шеф-кухар повертається додому, щоб керувати сімейним магазином сендвічів з яловичиною.

Повний перелік переможців Critics Choice Awards-2024:

Найкращий фільм: "Оппенгеймер"

Найкращий актор: Пол Джаматті ("Залишені")

Найкраща актриса: Емма Стоун ("Бідолахи")

Найкращий режисер: Крістофер Нолан "Оппенгеймер"

Найкращий актор другого плану: Роберт Дауні-молодший ("Оппенгеймер")

Найкраща актриса другого плану: Давайн Джой Рендольф ("Залишені")

Найкращий молодий актор: Домінік Сесса ("Залишені")

Найкращий акторський ансамбль: "Оппенгеймер"

Найкращий оригінальний сценарій: Грета Гервіг та Ной Баумбах ("Барбі")

Найкращий адаптивний сценарій: Корд Джефферсон ("Американське чтиво")

Найкраща операторська робота: Хойте Ван Хойтема ("Оппенгеймер")

Найкраща пісня: "I'm Just Ken" ("Барбі")

Найкращий мультфільм: "Людина-павук: Крізь Всесвіт"

Найкраща комедія: "Барбі"

Найкращий комедійний серіал: "Ведмідь"

Найкращий драматичний серіал: "Спадкоємці"

Найкращий мінісеріал: "Сварка"

Найкращий актор драматичного серіалу: Кіран Калкін "Спадкоємці"

Найкраща актриса драматичного серіалу: Сара Снук "Спадкоємці"

Найкраща актор другого плану у драматичному серіалі: Біллі Крудап "Ранкове шоу"

Найкраща актриса другого плану у драматичному серіалі: Елізабет Дебікі "Корона"

Найкращий актор комедійного серіалу: Джеремі Аллен Уайт "Ведмідь"

Найкраща актриса комедійного серіалу: Айо Едебірі "Ведмідь"

Найкращий актор другого плану у комедійному серіалі: Ебон Мосс-Бакрак "Ведмідь"

Найкраща акторка другого плану в комедійному серіалі: Меріл Стріп "Вбивства в одній будівлі".

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