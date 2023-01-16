15 січня в США відбулася церемонія нагородження американської кінопремії, що присуджується Асоціацією кінокритиків мовних компаній. Найголовнішу нагороду отримала науково-фантастична комедія "Все завжди і водночас".
Також цей фільм переміг в чотирьох інших номінаціях: найкраща режисерська робота, найоригінальніший сценарій, найкраща чоловіча роль другого плану та найкращий монтаж.
Повний список переможців Critics' Choice Awards-2023
- Найкращий фільм: "Все завжди і водночас"
- Найкраща комедія: "Дістати ножі"
- Найкращий актор: Брендан Фрейзер ("Кит")
- Найкраща актриса: Кейт Бланшетт ("Тар")
- Найкращий режисер: Ден Кван, Деніел Шайнерт ("Все завжди і водночас")
- Найкращий актор другого плану: Кі Хью Кван ("Все завжди і водночас")
- Найкраща актриса другого плану: Анджела Бассетт ("Чорна пантера: Ваканда назавжди")
- Найкраща жіноча роль другого плану у драматичному серіалі: Дженніфер Кулідж ("Білий лотос")
- Найкраща чоловіча роль другого плану в драматичному серіалі: Джанкарло Еспозіто ("Краще подзвоніть Солу")
- Найкращий оригінальний сценарій: "Все завжди і водночас"
- Найкращий мультфільм: "Піноккіо Гільєрмо дель Торо"
- Найкращий комедійний серіал: "Початкова школа Ебботт"
- Найкращий драматичний серіал: "Краще подзвоніть Солу"
- Найкращий мінісеріал: "Вибула"
- Найкращий актор драматичного серіалу: Боб Оденкірк ("Краще подзвоніть Солу")
- Найкраща актриса драматичного серіалу: Зендея ("Ейфорія")
- Найкращий актор комедійного серіалу: Джеремі Аллен Уайт ("Ведмідь")
- Найкращий актор другого плану у комедійному серіалі: Генрі Вінклер ("Баррі")
- Найкраща актриса мінісеріалу: Аманда Сейфрід ("Вибула")
- Найкращий актор мінісеріалу: Деніел Редкліфф ("Дивний: історія Ела Янковича").
- Найкращий адаптований сценарій: Сара Поллі, "Говорять жінки"
- Найкраща операторська робота: Клаудіо Міранда, "Топ Ган: Меверік"
- Найкращий дизайн костюмів: Рут Е. Картер, "Чорна пантера: Ваканда назавжди"
- Найкраща зачіска та макіяж: "Елвіс"
- Найкращі візуальні ефекти: "Аватар: Шлях води"
- Найращий фільм іноземною мовою: "RRR: Поруч реве революція"
- Найкраща пісня: "РРР"
- Найкращий серіал іноземною мовою: "Патінко"
Critics Choice Awards
Церемонія нагородження "Вибір критиків" проводиться вже 28 років. Кожного року її проводять у січні, і вона є своєрідною "підготовкою" до Оскара. Вважається однією з найпрестижніших кінопремій США.
Нагадаємо, оголошено список переможців премії "Золотий глобус 2023".