Розповідаємо, які фільми й актори отримали нагороду.

15 січня в США відбулася церемонія нагородження американської кінопремії, що присуджується Асоціацією кінокритиків мовних компаній. Найголовнішу нагороду отримала науково-фантастична комедія "Все завжди і водночас".

Також цей фільм переміг в чотирьох інших номінаціях: найкраща режисерська робота, найоригінальніший сценарій, найкраща чоловіча роль другого плану та найкращий монтаж.

Повний список переможців Critics' Choice Awards-2023

Найкращий фільм: "Все завжди і водночас"

Найкраща комедія: "Дістати ножі"

Найкращий актор: Брендан Фрейзер ("Кит")

Найкраща актриса: Кейт Бланшетт ("Тар")

Найкращий режисер: Ден Кван, Деніел Шайнерт ("Все завжди і водночас")

Найкращий актор другого плану: Кі Хью Кван ("Все завжди і водночас")

Найкраща актриса другого плану: Анджела Бассетт ("Чорна пантера: Ваканда назавжди")

Найкраща жіноча роль другого плану у драматичному серіалі: Дженніфер Кулідж ("Білий лотос")

Найкраща чоловіча роль другого плану в драматичному серіалі: Джанкарло Еспозіто ("Краще подзвоніть Солу")

Найкращий оригінальний сценарій: "Все завжди і водночас"

Найкращий мультфільм: "Піноккіо Гільєрмо дель Торо"

Найкращий комедійний серіал: "Початкова школа Ебботт"

Найкращий драматичний серіал: "Краще подзвоніть Солу"

Найкращий мінісеріал: "Вибула"

Найкращий актор драматичного серіалу: Боб Оденкірк ("Краще подзвоніть Солу")

Найкраща актриса драматичного серіалу: Зендея ("Ейфорія")

Найкращий актор комедійного серіалу: Джеремі Аллен Уайт ("Ведмідь")

Найкращий актор другого плану у комедійному серіалі: Генрі Вінклер ("Баррі")

Найкраща актриса мінісеріалу: Аманда Сейфрід ("Вибула")

Найкращий актор мінісеріалу: Деніел Редкліфф ("Дивний: історія Ела Янковича").

Найкращий адаптований сценарій: Сара Поллі, "Говорять жінки"

Найкраща операторська робота: Клаудіо Міранда, "Топ Ган: Меверік"

Найкращий дизайн костюмів: Рут Е. Картер, "Чорна пантера: Ваканда назавжди"

Найкраща зачіска та макіяж: "Елвіс"

Найкращі візуальні ефекти: "Аватар: Шлях води"

Найращий фільм іноземною мовою: "RRR: Поруч реве революція"

Найкраща пісня: "РРР"

Найкращий серіал іноземною мовою: "Патінко"

Critics Choice Awards

Церемонія нагородження "Вибір критиків" проводиться вже 28 років. Кожного року її проводять у січні, і вона є своєрідною "підготовкою" до Оскара. Вважається однією з найпрестижніших кінопремій США.

Нагадаємо, оголошено список переможців премії "Золотий глобус 2023".

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