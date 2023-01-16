Названо переможців премії Critics Choice Award 2023 / ​​​​​​Фото - gregwilliamsphotography, instagram

15 січня в США відбулася церемонія нагородження американської кінопремії, що присуджується Асоціацією кінокритиків мовних компаній. Найголовнішу нагороду отримала науково-фантастична комедія "Все завжди і водночас". 

Також цей фільм переміг в чотирьох інших номінаціях: найкраща режисерська робота, найоригінальніший сценарій, найкраща чоловіча роль другого плану та найкращий монтаж. 

Повний список переможців Critics' Choice Awards-2023

  • Найкращий фільм: "Все завжди і водночас"
  • Найкраща комедія: "Дістати ножі"

  • Найкращий актор: Брендан Фрейзер ("Кит")
  • Найкраща актриса: Кейт Бланшетт ("Тар")
  • Найкращий режисер: Ден Кван, Деніел Шайнерт ("Все завжди і водночас")
  • Найкращий актор другого плану: Кі Хью Кван ("Все завжди і водночас")
  • Найкраща актриса другого плану: Анджела Бассетт ("Чорна пантера: Ваканда назавжди")
  • Найкраща жіноча роль другого плану у драматичному серіалі: Дженніфер Кулідж ("Білий лотос")
  • Найкраща чоловіча роль другого плану в драматичному серіалі: Джанкарло Еспозіто ("Краще подзвоніть Солу")
  • Найкращий оригінальний сценарій: "Все завжди і водночас"
  • Найкращий мультфільм: "Піноккіо Гільєрмо дель Торо"
  • Найкращий комедійний серіал: "Початкова школа Ебботт"
  • Найкращий драматичний серіал: "Краще подзвоніть Солу"
  • Найкращий мінісеріал: "Вибула"
  • Найкращий актор драматичного серіалу: Боб Оденкірк ("Краще подзвоніть Солу")
  • Найкраща актриса драматичного серіалу: Зендея ("Ейфорія")
  • Найкращий актор комедійного серіалу: Джеремі Аллен Уайт ("Ведмідь")
  • Найкращий актор другого плану у комедійному серіалі: Генрі Вінклер ("Баррі")
  • Найкраща актриса мінісеріалу: Аманда Сейфрід ("Вибула")
  • Найкращий актор мінісеріалу: Деніел Редкліфф ("Дивний: історія Ела Янковича").
  • Найкращий адаптований сценарій: Сара Поллі, "Говорять жінки"
  • Найкраща операторська робота: Клаудіо Міранда, "Топ Ган: Меверік"
  • Найкращий дизайн костюмів: Рут Е. Картер, "Чорна пантера: Ваканда назавжди"
  • Найкраща зачіска та макіяж: "Елвіс"
  • Найкращі візуальні ефекти: "Аватар: Шлях води"
  • Найращий фільм іноземною мовою: "RRR: Поруч реве революція"
  • Найкраща пісня: "РРР"
  • Найкращий серіал іноземною мовою: "Патінко"

Critics Choice Awards

Церемонія нагородження "Вибір критиків" проводиться вже 28 років. Кожного року її проводять у січні, і вона є своєрідною "підготовкою" до Оскара. Вважається однією з найпрестижніших кінопремій США.

Нагадаємо, оголошено список переможців премії "Золотий глобус 2023".

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