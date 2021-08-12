Мультсеріал "Маша і ведмідь", який розповідає про справжню дружбу, визнаний найпопулярнішим.

Російський мультсеріал "Маша і ведмідь" виявився найпопулярнішим у світі.

Про це повідомляє lenta.ru.

Міжнародне дослідницьке агентство Parrot Analytics склало рейтинг найпопулярніших мультиків для дошкільнят. У підсумку виявилося, що російський мультсеріал "Маша і ведмідь" випереджає такі відомі картини як "Свинка Пеппа", "Вулиця Сезам" і "Щенячий патруль".

За сюжетом дівчинка Маша випадково опинилася в будинку ведмедя, що живе неподалік від її будинку, і влаштовує там безлад. Ведмідь, перебуваючи в жаху від вчиненого безладу і поведінки непроханої гості, намагається позбутися від неї, залишивши в лісі. З настанням ночі він починає переживати за Машу і відправляється в ліс, щоб знайти її, але, не знайшовши, повертається до себе додому і застає її там. З цього часу Маша і Ведмідь - нерозлучні друзі. Маша часто приходить до Ведмедя в гості і постійно пустує і влаштовує безлад, а Ведмідь намагається її виховувати.

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Відзначимо, що вже вийшло п'ять сезонів цього мультсеріалу. 16 червня 2021 року представники студії "Анімаккорд" заявили про намір випустити до 2025 року повнометражний анімаційний фільм про пригоди Маші і Ведмедя.

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Автор: Діана Могилєвич