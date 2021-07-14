Мультсеріал "Губка Боб Квадратні Штани" з'явився в ефірі 1 травня 1999 року.

Американський мультсеріал "Губка Боб Квадратні Штани" вперше з'явився на телеекранах 1 травня 1999 року. При цьому сам Губка Боб народився 14 липня 1986 року, як показано на водійських правах кожного персонажа в першому сезоні.

Перший сезон був настільки успішним, що розробники вирішили продовжити його ще на кілька сезонів. У підсумку в 2019 році було прийнято рішення випустити 13-й за рахунком сезон мультика.

Варто відзначити, що це перший за тривалістю показу анімований серіал телеканалу "Nickelodeon", який обігнав "Ох вже ці дітки!" Справжня популярність прийшла до "Губки Бобу" після старту другого сезону і відтоді залишалася на досить високому рівні.

Дії анімаційного серіалу розгортаються на дні Тихого океану, в невеликому вигаданому містечку під назвою Бікіні Боттом, де головними дійовими особами є представники морської фауни.

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Пов'язано це з тим, що творець серіалу Стівен Хілленберг почав створювати мультфільми і малюнки на тему життя мешканців морського дна, ще коли викладав морську біологію в Інституті океанології округу Оріндж в Дана-Пойнт. Але в 1987 році Хілленберг залишив інститут, щоб реалізувати свою мрію - стати мультиплікатором.

Хілленберг випустив 12 сезонів мультсеріалу. Але 26 листопада 2018 року у віці 57 років він помер від ускладнень бічного аміотрофічного склерозу, який був діагностований у березні 2017 року. При цьому Nickelodeon (канал, який транслював мультик) і аніматор Вінсент Уоллер підтвердили, що мультсеріал триватиме навіть після смерті його творця. У лютому 2019 року Брайан Роббінс, новий президент Nickelodeon, присягнувся, що "вони будуть виробляти мультсеріал до тих пір, поки існує канал".

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Автор: Діана Могилєвич