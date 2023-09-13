В український прокат фільм вийде 28 вересня 2023 року.

Кінокомпанія Adastra Cinema представила новий трейлер фільму жахів "Пила X" (Saw X), що є продовженням серії найуспішніших картин у жанрі хорор.

Дія фільму відбувається між подіями, показаними у фільмах "Пила: Гра на виживання" (2004) та "Пила 2" (2005). Смертельно хворий Джон Крамер їде до Мексики, щоб отримати ризиковане експериментальне лікування проти раку. Проте з'ясовується, що "лікування" – це афера для обману найуразливіших людей. Знайшовши нову мету, Крамер повертається за "роботу", використовуючи свої хитромудрі смертельні пастки проти шахраїв.

У вже десятій за рахунком частині культової франшизи до своєї зіркової ролі повертнувся її головна зірка – Тобін Белл, який зіграв Джона Крамера, також відомого як Конструктор, вперше з 2017 року. Шоні Сміт знову виконала роль Аманди Янг – його помічниці та соратниці. Компанію зіркам франшизи склали Сюнневе Макодю Лунд, Стівен Бренд та Майкл Біч. Також у касті представлені Рената Вака, Паулетт Ернанде, Джошуа Окамото та Октавіо Хинохоса.

Режисером стрічки виступив Кевін Гройтер, який є монтажером перших фільмів серії, що мають найбільший успіх серед фанатів та критиків. Також він є режисером пізніших стрічок франшизи ("Пила VI", "Пила 3D").

Гройтер обіцяє, що ця історія буде сконцентрована саме на Конструкторі, який і є центром всесвіту "Пили", а також дражнить поверненням до суворішого тону франшизи.

"Можливо, це не простота рівня "Пила I", але близько до цього. Пила X – це емоційна подорож, у яку ви вирушаєте разом із Джоном Крамером, а не бійня, яку ви переживаєте з погляду жертв. Очевидно, знайдуться люди, яким це не сподобається, але я думаю, що фільм сподобається людям, які фанатіють не лише від крові у кадрі. Але не хвилюйтеся, фанати крові: ми готові посперечатися, що і ви теж будете більш ніж задоволені", – розповів режисер.

В український прокат фільм вийде 28 вересня 2023 року. Фільм також буде доступний у форматі 4DX.

Вас також можуть зацікавити новини: