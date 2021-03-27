Мартін вперше уклав угоду з HBO на екранізацію своїх романів "Пісня льоду і полум'я" в 2007 році. Це призвело до створення найуспішнішого серіалу HBO за весь час.

Телеканал HBO підписав контракт з письменником і автором циклу «Пісня льоду і полум'я» Джорджем Мартіном на п'ять років.

Читайте такожHBO опублікував тизер фантастичного серіалу" Неймовірні " (відео)Як повідомляє видання The Hollywood Reporter, в рамках контракту Мартін братиме участь у виробництві контенту для потокового сервісу HBO Max. Джерело видання оцінює суму угоди з письменником як «восьмизначне число».

В даний час HBO працює над п'ятьма проектами, що базуються на циклі «Пісня льоду і полум'я». Письменник також працює над екранізаціями новел «Хто боїться смерті» Окорафора Ннеді і «Знаки дороги» Роджера Желязни. У цих проектах він буде виконавчим продюсером.

Мартін вперше уклав угоду з HBO на екранізацію своїх романів "Пісня льоду і полум'я" в 2007 році. Це призвело до створення найбільшого і найуспішнішого серіалу HBO за весь час.

Серіал HBO "Гра престолів", заснований на роботах циклу "Пісня льоду і полум'я", закінчився в 2019 році. У тому ж році HBO анонсував його приквел "Будинок дракона" за книгою Джорджа Мартіна "Полум'я і кров".

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Автор: Ірина Погоріла