Всі 10 епізодів першого сезону серіалу вийдуть одночасно 5 серпня 2022 року на Netflix.

Стрімінговий сервіс Netflix опублікував перший трейлер фентезійного серіалу "Пісочна людина" (The Sandman), знятого за однойменною серією коміксів британського письменника Ніла Геймана, що виходили в 1989-1996 роках на DC Comics.

Ролик був опублікований на YouTube-каналі Netflix.

Одночасна стала відома дата прем'єри "Пісочної людини" – всі 10 епізодів серіалу вийдуть на Netflix одночасно 5 серпня 2022 року.

У центрі сюжету "Пісочної людини" – повелитель царства снів Морфей, який потрапляє в 1916 році в полон до окультиста Родеріка Берджесса (Чарльз Денс з "Гри престолів"), але через 105 років виривається на свободу. Тепер він має намір відновити порядок у своєму королівстві Снів. Його роль виконує англійський актор Том Старрідж, відомий за фільмами "Рок-хвиля", "В дорозі" і серіалом "Порожня корона".

Серед інших персонажів серіалу – повелитель Пекла Люцифер (Гвендолін Крісті з "Гри престолів"), різні жителі королівства Мрій, в тому числі кошмар-втікач Корінфіан (Бойд Холбрук з "Нарко") і біблійні брати Каїн і Авель, семеро Нескінченних, серед яких Смерть, Доля (Девід Тьюліс), Відчай і Бажання, а також окультний детектив Джоанна Костянтин (нащадок Джона Костянтина), роль якої виконує зірка "Доктора Хто" Дженна Коулман. Також одну з ролей виконує Стівен Фрай.

Раніше УНІАН писав про головні серіальні прем'єри червня 2022 року, серед яких – повернення серіалів "Хлопаки", "Світ Дикого Заходу" і "Академія Амбрелла".

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