В центрі сюжету картини - дуже кумедні створіння, які звуться Пончари, округлі як пончики й пухнасті немов хом'ячки.

На перший квартал 2021-го року запланована українська прем'єра анімаційної комедії "Пончари. Глобальне заокруглення".

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Як повідомляє "Вольга-Україна", режисером фільму виступив номінант на премію "Оскар" Девід Сілверман ("Сімпсони в кіно", "Корпорація Монстрів", серіал "Сімпсони").

За сценарій картини відповідали Джоель Х. Коен, Джон Фрінк та Роб ЛаЗебник, які також працювали над "Сімпсонами", за що було удостоєні кількох премій Emmy.

В центрі сюжету картини - дуже кумедні створіння, які звуться Пончари, округлі як пончики й пухнасті немов хом'ячки. Коли двох з них раптом затягує петля часу, з'ясовується, що в майбутньому пончари - музейні експонати поряд з динозаврами. Героям потрібно терміново змінити хід історії й для цього вони вирушать у мандрівку всіма епохами. Їм все в новинку і все цікаво: хоч печерні люди, хоч квадрокоптери.

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Автор: Марина Григоренко