На перший квартал 2021-го року запланована українська прем'єра анімаційної комедії "Пончари. Глобальне заокруглення".
Читайте такожПредставлений перший трейлер нового фільму "Том і Джеррі" (відео)
Як повідомляє "Вольга-Україна", режисером фільму виступив номінант на премію "Оскар" Девід Сілверман ("Сімпсони в кіно", "Корпорація Монстрів", серіал "Сімпсони").
За сценарій картини відповідали Джоель Х. Коен, Джон Фрінк та Роб ЛаЗебник, які також працювали над "Сімпсонами", за що було удостоєні кількох премій Emmy.
В центрі сюжету картини - дуже кумедні створіння, які звуться Пончари, округлі як пончики й пухнасті немов хом'ячки. Коли двох з них раптом затягує петля часу, з'ясовується, що в майбутньому пончари - музейні експонати поряд з динозаврами. Героям потрібно терміново змінити хід історії й для цього вони вирушать у мандрівку всіма епохами. Їм все в новинку і все цікаво: хоч печерні люди, хоч квадрокоптери.
Інші новини кіно
- "Чудо-жінка 1984" вийде одночасно в кінотеатрах і на HBO Max
- Зірка "Фантастичних звірів" Езра Міллер таємно знявся в серіалі про смертельний вірус
- Леді Гага разом з Бредом Піттом зіграє у бойовику про найманих вбивць
- Стало відомо, коли почнуться зйомки фільму "Чорна пантера 2"
- Ніл Патрік Харріс виконає роль агента у фільмі про Ніколаса Кейджа
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram