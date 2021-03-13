Другим за кількістю нагород став фільм "Дівчатка" Себастьєна Ліфшіца про дружбу двох школярок з різних соціальних класів.

Комедійна драма "Щасливо залишатися" Альбера Дюпонтеля стала Кращим фільмом на 46-й церемонії вручення 46-ї кінопремії «Сезар» в Парижі.

Читайте такожРада французької Академії кіномистецтв пішла у відставку через фільм ПоланскіКрім цього, фільм отримав нагороди за кращі режисуру, сценарій, декорації, роботу оператора і актора другого плану. Всього ж даний фільм був висунутий на 12 номінацій.

Другим за кількістю нагород став фільм "Дівчатка" Себастьєна Ліфшіца про дружбу двох школярок з різних соціальних класів. Він визнаний кращим серед документальних, також відзначені звук і монтаж картини.

Приз за кращу чоловічу роль отримав Самі Буаджіла (фільм «Син»), кращою актрисою стала Лор Калямі («Антуанетта в Севенне»), повідомляє kommersant.

Сюжет фільму "Щасливо залишатися"

Коли 43-річна перукарка Сюз Траппе дізнається, що серйозно хвора, вона наважується знайти свою дитину, від якої була змушена відмовитися, коли їй було всього 15 років. Під час божевільних бюрократичних пошуків вона зустрічається з Жаном-Баттістом, Джей Бі, вигорілим від роботи 50-річним чоловіком, і Месьє Бліном, сліпим архіваріусом, схильним до надмірної навіженості. Невдахи з цього тріо відправляються в сміховинну і зворушливу подорож по місту в пошуках давно втраченої дитини Сюз.

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Автор: Ірина Погоріла