Прем'єра серіалу від творців "Гри престолів" запланована на 21 березня 2024 року.

Стрімінговий сервіс Netflix представив перший трейлер науково-фантастичного серіалу "Проблема трьох тіл" (3 Body Problem), знятого за мотивами першого тому трилогії "Пам'ять про минуле Землі" китайського письменника-фантаста Лю Цисіня.

Згідно з офіційним описом серіалу, рокове рішення молодої жінки в Китаї 1960-х років відлунюється крізь час і простір, дійшовши в результаті до групи видатних науковців у наші дні. Коли закони природи розходяться в них на очах, п’ять колишніх колег об’єднують зусилля перед обличчям найбільшої загрози в історії людства.

Головні ролі у серіалі виконали Бенедікт Вонг ("Доктор Стрендж", "Марсіанин", "Прометей"), Ейса Гонсалес ("Форсаж: Гоббс та Шоу", "Аферистка", "Ґодзілла проти Конга"), Джован Адепо ("Оверлорд", "Вавилон", "Мізантроп"), Джон Бредлі ("Гра престолів", "Падіння Місяця", "Вийду за тебе"), Ліам Каннінгем ("Гра престолів", "Ірландець"), Джонатан Прайс ("Завтра не помре ніколи", франшиза "Пірати Карибського моря", серіали "Гра престолів", "Корона"), Розалінд Чао ("Мулан"), Алекс Шарп ("Суд над чиказькою сімкою", "Шахрайки"), Бен Шнетцер ("Warcraft: Початок", "Гордість") та інші.

Створили серіал неоднократно відзначені премією Emmy Девід Беніофф і Ді Бі Вайсс, які раніше подарували світу шоу "Гра престолів", і номінант на Emmy Александр Ву ("Справжня кров").

Одночасно стало відомо, що прем'єра серіалу відбудеться 21 березня 2024 року. Перший сезон налічуватиме вісім епізодів.

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