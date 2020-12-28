Лінь Ци помер / 101biography
У Китаї помер продюсер "Гри престолів" Лінь Ци. Він помер у віці 39 років.
Про це повідомляє Deadline.
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Відзначається, що 16 грудня його госпіталізували. А вже 25 грудня стало відомо про його смерть. У крові Ци виявили отруйну речовину. Місцева влада підозрює колегу продюсера. Але його ім'я і причини злочину поки не повідомляються.
Хто такий Лінь Ци:
- Лінь Ци заснував студію Yoozoo Games в 2009 році і був власником контрольного пакету акцій компанії
- Останнім часом його студія працювала над екранізацією роману "Проблема трьох тіл" для Netflix
- У зв'язку з отруєнням продюсера роботу над "Проблемою трьох тіл" тимчасово призупинили
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