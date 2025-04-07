Стрічку можна буде подивитися на великих екранах вже з 24 квітня 2025 року.

Українські кіномани таки зможуть подивитися на великих екранах провокаційну мелодраму "Квір" (Queer) від італійського режисера Луки Гуаданьїно ("Назви мене своїм ім'ям", "Суспірія", "Цілком і повністю", "Суперники").

Як повідомила пресслужба кінокомпанії "Артхаус Трафік", в український прокат фільм, знятий за однойменним скандальним романом американського письменника Вільяма Берроуза 1953 року, вийде вже 24 квітня 2025 року.

Дія фільму відбувається на початку 1950-х років у Мехіко, де нині живе ветеран війни та американський експатріант Вільям Лі, перебиваючись тимчасовими роботами. Блукаючи міськими клубами, відчайдушно самотній, опіумно залежний Лі захоплюється значно молодшим за нього моряком Юджином Аллертоном. Куди ж приведе їх ця подорож?

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Головні ролі у фільмі виконали Деніел Крейг (франшизи "Джеймс Бонд", "Ножі наголо") та Дрю Старкі (серіал "Зовнішні мілини").

Над музичним супроводом стрічки працювали Трент Резнор (учасник гурту Nine Inch Nails) та композитор Аттікус Росс ("Соціальна мережа", "Душа"), а за візуальну складову відповідав постійний оператор Луки Ґуаданьїно – Сайомбху Мукдіпром, який до цього працював над фільмами "Суперники", "Назви мене своїм ім'ям" і "Суспірія".

Світова прем'єра фільму відбулася на Венеційському кінофестивалі у вересні 2024 року, а згодом він виходив в обмежений прокат в США та ще кількох країнах.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 6,4 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він отримав 77% схвалення від критиків з відзнакою "Сертифікована свіжість" та 65% від глядачів. Водночас на Metacritic кіноексперти оцінили його у 72 зі 100 балів (відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки"), а широка аудиторія – в 5,7 з 10 балів (відповідає характеристиці "змішані або середні відгуки").

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