В український прокат фільм від режисера "Вулкана" Романа Бондарчука потрапить восени 2024 року.

На 74-му Берлінському міжнародному кінофестивалі, який відбудеться 15-25 лютого 2024 року, покажуть новий ігровий повнометражний фільм "Редакція" українського режисера Романа Бондарчука.

Як повідомляє прес-служба Arthouse Traffic, стрічку буде представлено у програмі Forum, що зосереджена на пошуці нових форм кіномови. В українських кінотеатрах картину випустять восени 2024 року.

Сюжет фільму розпочинається з диких степів і лісів українського півдня. Тут молодий науковий співробітник природничого музею Юра намагається врятувати рідкісних тварин від знищення. Він шукає бабака степового, якого нібито бачили селяни в цих краях. Натомість хлопець стає свідком підпалу лісу. Він несе фотографії підпалювачів і свою статтю до редакції місцевої газети, але ні природа, ні справедливість тут нікого не цікавлять. Його наївне бачення світу руйнується у вирі фейкових новин, корупційних схем і фальсифікованих виборів. Опинившись у центрі таємничого ритуалу, який проводять місцеві чиновники, герой має з’ясувати, хто він – представник напівзниклого виду "людини справжньої" чи звичайний невдаха?

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У головній ролі дебютував Дмитро Багненко – журналіст, а нині військовий Збройних сил України. Також у фільмі зіграли акторка Римма Зюбіна ("Памфір", "DZIDZIO Контрабас"), кінорежисерка Жанна Озірна, журналіст Сергій Іванов, драматург Максим Курочкін, актор Андрій Кирильчук ("Памфір", "Беренштейн"), режисер Олександр Шмаль та інші. Також це одна з останніх ролей актора Василя Кухарського ("Максим Оса та золото Песиголовця", "Крути 1918", "Толока"), який на початку грудня 2023 року загинув на війні, захищаючи Україну від російських загарбників.

Режисером і співавтором сценарію виступив Роман Бондарчук, широко відомий за своїми попередніми картинами "Вулкан" і "Українські шерифи". Також він є артдиректором українського кінофестивалю Docudays UA. "Редакція" продовжує серію фільмів режисера, присвячених дослідженню півдня України. Стрічку знімали в Херсоні та Херсонській області, зокрема у нині окупованих Олешківських пісках. Фільмування було закінчено всього за кілька місяців до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Для усієї знімальної групи "Редакція" – більше, ніж просто фільм. Це особливий досвід, що випробовував межі наших можливостей та змінював наші життя. Монтуючи його, ми повертались у рідні місця, багато з яких нині під окупацією, багато – зруйновані, і спогад про них існує лише на екрані. Я вдячний, що фільм зустрів однодумців у особі команди Берлінале. Радію, що світова прем’єра відбудеться за їхньої авторитетної підтримки й супроводу, перед найкращими кінопрофесіоналами, критиками та глядачами з усього світу. Для нас це також можливість розповідати про Україну, нагадувати про необхідність підтримки нашої боротьби на одному з найвпливовіших кінофестивалів світу. Тієї боротьби, в якій у грудні 2022 року, захищаючи Україну, героїчно загинув режисер монтажу Віктор Онисько, а у грудні 2023-го загинув актор, виконавець ролі Бджоляра Василь Кухарський", – розповів Бондарчук.

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