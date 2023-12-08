Ще у вересні він отримав важкі поранення на фронті і не зміг повернутися до життя.

Актор та військовий Збройних сил України Василь Кухарський помер 7 грудня у одній з лікарень Києва.

Сумну новину повідомив Театр на Подолі у Facebook. Там зауважили, що дату прощання повідомлять згодом. "Не стало Василя Кухарського. Він так і не зміг повернутися до життя. Дату прощання повідомимо згодом", - йдеться у повідомленні.

Дружина актора Наталка Гордій-Кухарська підтвердила його смерть. "Пішов на Небеса мій прекрасний чоловік, справжній воїн, мужній козак, талановитий актор, такий тато, про якого можна просто мріяти- Василь Кухарський. Любий і рідний, миленький котєтко- лети високо. І будь поруч завжди", - написала вона.

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Актор вступив до лави ЗСУ з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

У вересні кінорежисер Олесь Санін повідомляв, що Кухарський отримав важке поранення на фронті. Йому збирали кошти на складне лікування та реабілітацію.

Хто такий Васил Кухарський

Кухарський актор театру та кіно, актор Київського академічного драматичного театру на Подолі (2008–2023). 2 грудня Кухарському виповнилося 42 роки.

Кухарський зіграв головну роль у фільмі 2022 року "Максим Оса: золото Песиголовця" за мотивами українського коміксу про козака Максима Осу.

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