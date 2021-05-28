Відеороботу на пісню виконавиця ще не представила.

Опальна українська співачка Ані Лорак випустила нову пісню під назвою «Роздягнена».

Читайте такожАні Лорак випустила кліп на пісню "Наполовину" (відео)Трек доступний для скачування вже на всіх цифрових майданчиках. Про це артистка написала на своїй сторінці в Instagram.

"Найбільш довгоочікуваний реліз. Пісня, на яку ви чекали цілий рік. Саундтрек цього літа, наповнений сонцем і любов'ю, теплом і світлом. Моя особиста історія про найсвітліше почуття на землі. Якщо на вашому шляху зустрічається кохання - тримайте його міцніше", - написала Кароліна.

Відеороботу на пісню Лорак ще не представила, але фанатам вона показала, в якому образі постане: в бірюзовій сукні з високими розрізами й на пляжі.

Також виконавиця подякувала всій команді за створення такого літнього атмосферного хіта.

Лорак та її концерти в Україні

В Україні Ані Лорак востаннє виступала в листопаді 2014 року. Тоді концерти артистки спровокували масові сутички, вони супроводжувалися бійками й димовими шашками.

Активісти закликали бойкотувати концерти співачки, адже вона виступає в Росії.

На сьогодні артистка живе і гастролює Росією. Її донька ходить там до школи.

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Автор: Ольга Робейко