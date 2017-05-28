Ані Лорак похвалилася отриманою у Росії нагородою (фото)

Українська співачка Ані Лорак, яку неодноразово критикували за концерти в Росії, похвалилася премією телеканалу RU.TV.

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Співачка отримала одну зі статуеток з репером Мотом. "Дякую всім, хто голосував за нас з @mmott23. Дякую RU.TV!", - йдеться у підписі під фото з російським артистом.

Спасибі всім, хто голосував за нас з @mmott23!❤️ Дякую RU.TV! @ru_tv @bogomolovmikhail @tonywardcouture Допис, поширений Ані Лорак (@anilorak) Тра 27, 2017 о 1:18 PDT

Як повідомляв УНІАН, на своїй сторінці в Instagram Світлана Лобода написала, що 27-го травня разом з іншим уродженцем України Олександром Реввою, який зараз виступає в образі співака Артура Пирожкова, буде вести премію музичного телеканалу RU TV.