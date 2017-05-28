Ані Лорак похвалилася отриманою у Росії нагородою (фото)
11:07, 28 травня 2017Суспільство
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Співачка отримала в РФ нагороду.
Ані Лорак з Мотом / фото instagram.com/anilorak
Українська співачка Ані Лорак, яку неодноразово критикували за концерти в Росії, похвалилася премією телеканалу RU.TV.
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Співачка отримала одну зі статуеток з репером Мотом. "Дякую всім, хто голосував за нас з @mmott23. Дякую RU.TV!", - йдеться у підписі під фото з російським артистом.
Як повідомляв УНІАН, на своїй сторінці в Instagram Світлана Лобода написала, що 27-го травня разом з іншим уродженцем України Олександром Реввою, який зараз виступає в образі співака Артура Пирожкова, буде вести премію музичного телеканалу RU TV.
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