Прем'єра 5 сезону серіалу відбудеться 14 вересня 2022 року.

Стрімінговий сервіс Hulu продовжив популярний постапокаліптичний драматичний серіал "Розповідь служниці" (The Handmaid's Tale) на 6 сезон, одночасно оголосивши, що він стане для шоу останнім.

Про це повідомляє Variety.

Відзначимо, вже 14 вересня на Hulu стартує 5 сезон серіалу "Розповідь служниці", який за роки свого виходу отримав безліч престижних телевізійних нагород, включаючи "Еммі".

Події серіалу розгортаються в майбутньому у вигаданому тоталітарному суспільстві – Республіці Галаад, яка знаходиться на території сучасних США, постійно воює і схиблена на консервативному християнстві. Жінки тут вважаються людьми нижчого сорту, фактично не мають жодних прав і перебувють у власності чоловіків-командорів. Водночас в цьому світі тільки одна зі ста жінок може народити здорову дитину, тому таких жінок зазвичай забирають в табори, де вони народжують дітей для впливових чоловіків.

Головна героїня серіалу – жінка на ім'я Джун Осборн, яка не змогла втекти разом з чоловіком і дочкою за кордон і тепер змушена працювати сурогатною матір'ю. Паралельно жінка намагається протистояти тоталітарному суспільству. До початку п'ятого сезону героїня опиняється на волі, проте це ще далеко не кінець.

Головні ролі в серіалі виконують Елізабет Мосс ("Людина-невидимка", "Ми"), Івон Стаховскі ("Декстер", "Хижак") та інші.

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