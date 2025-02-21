Другий сезон картини перевершив очікування глядачів та встановив нові рекорди платформи.

Американський серіал "Розрив" від Apple TV+ ще з першого сезону, який вийшов у 2022-му, став рекордсменом за кількістю переглядом та полюбився багатьом глядачам. Відтак, шанувальники картини з нетерпінням чекали на прем'єру другого сезону, який виявився не гіршим за першу частину та встановив нові рекорди.

Як повідомляє видання Deadline, "Розрив" став найпопулярнішим серіалом в історії Apple TV+. Він побив рекорд стримінгового сервісу за кількістю унікальних глядачів у період з 17 січня по 17 лютого 2025 року та обійшов навіть свого хітового конкурента – серіал "Тед Лассо". Зокрема, він зібрав 589 мільйонів хвилин перегляду в США та посів 4 місце в рейтингу Nielsen Top 10 Originals.

28% від загального часу зайняли серії нового епізоду, що свідчить про високу зацікавленість глядачів до продовження серіалу. Найбільше "Розрив" припав до душі жителям США, Великої Британії, Канади, Бразилії, Австралії, Німеччини, Франції, Мексики та Іспанії.

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Ба більше, картина допомогла і самій платформі Apple TV+ стати більш популярною. У період з 1 по 19 січня 2025 року кількість нових підписок у порівнянні з минулим роком зросла на 126%.

"Ми давно захоплюємося творчим баченням Бена Стіллера, і разом із Деном Еріксоном вони створили справжній культурний феномен", – наголосив керівник програмного відділу Apple TV+ Метт Чернісс.

Про що серіал "Розрив"

Серіал "Розрив" розповідає історію Марка Скаута, який переживає втрату дружини й погоджується на участь у незвичайному експерименті від корпорації Lumon Industries. Суть програми полягає в тому, що її учасники проходять процедуру хірургічного розділення свідомості: їхнє робоче та особисте життя повністю ізольовані одне від одного. Це означає, що на роботі вони не пам’ятають нічого зі свого приватного життя, а вдома – не мають жодних спогадів про професійну діяльність.

Марк працює у відділі "Макродані" разом із колегами, які щодня виконують загадкові завдання, не розуміючи їхнього справжнього сенсу. Згодом вони починають підозрювати, що компанія щось приховує, і намагаються з’ясувати правду.

У другому сезоні до своїх ролей повертаються Адам Скотт, Патриція Аркетт, Джон Туртурро, Брітт Лоуер, Зак Черрі, Трамелл Тіллман, Крістофер Вокен і Дічен Лахман. Також до акторського складу приєдналися Гвендолін Крісті, Алія Шокат, Джон Нобл та інші.

Нагадаємо, раніше серіал "Гра в кальмара 2" встановив новий рекорд. Картина стала найпопулярнішою у 93 країнах та посіла перше місце у всіх країнах, де доступний Netflix.

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