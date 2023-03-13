В український прокат фільм вийде 25 травня 2023 року.

Кіностудія Walt Disney Pictures представила повний трейлер музичного фентезі "Русалонька" (The Little Mermaid). В новому ролику нарешті показали більшість головних персонажів.

"Русалонька" – це знайома кожному історія про Аріель, красиву та натхненну молоду русалку, яка прагне пригод. Наймолодша і найзухваліша з доньок короля Тритона, Аріель прагне дізнатись більше про світ над водою. Під час однієї з подорожей на поверхню вона закохується у принца Еріка. І хоча русалкам заборонено спілкуватись із людьми, Аріель прагне йти за покликом серця. Тож вона укладає угоду зі злою морською відьмою Урсулою, котра дає Аріель шанс з’ясувати, яке воно, життя на землі. Але це ставить під загрозу її власне життя та батькову корону.

Фільм є кіноадаптацією до однойменного мультфільму 1989 року, який сам заснований на казці Ганса Крістіана Андерсена. При цьому вибір на головну роль русалоньки Аріель актриси Голлі Бейлі став першим випадком, коли темношкіра актриса грає діснеївську принцесу, яка була білошкірою в мультфільмах. Втім, це рішення сподобалось далеко не всім та викликало запеклі дебати в Мережі.

Окрім Бейлі, у фільмі зіграли Мелісса Маккарті (Урсула), Хав'єр Бардем (Тритон), Джона Хауер-Кінг (Ерік) та інші.

Режисером фільму виступив Роб Маршалл, який до цього зняв фільми "Чикаго", "Мемуари Гейші", "Пірати Карибського моря: На дивних берегах" та "Мері Поппінс повертається".

Як повідомляє прес-служба Kinomania Film Distribution, в український прокат фільм вийде 25 травня 2023 року.

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