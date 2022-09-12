Глядачі не хочуть бачити в головній ролі темношкіру актрису.

Днями студія Disney показала перший трейлер нової "Русалоньки" з темношкірою актрисою. Але кіномани не оцінили оновлену версію діснеївського мультфільму і тут же засипали тизер дизлайками.

Про це повідомляє People.

Виявляється, що за два дні користувачі мережі поставили трейлеру "Русалоньки" більше мільйона дізлайків, в той час як лайків він набрав всього 337 тисяч. Ймовірно, екранізація мультфільму стає скандальною.

А все через те, що головну роль у фільмі зіграє темношкіра актриса і співачка Голлі Бейлі. Кіномани не хочуть бачити в ролі Аріель темношкіру дівчину. При цьому знайшлися і ті, хто сказав, що таке ставлення до актриси - расизм.

Відомо, що прем'єра фільму відбудеться в 2023 році. А якою буде реакція глядачів після прем'єри, можна буде дізнатися, виходячи з касових зборів.

Нагадаємо, раніше вийшов тизер першої в Україні екранізації коміксу. Козацький фентезі "Максим Оса і золото Песиголовця" вийде в прокат 13 жовтня 2022 року.

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