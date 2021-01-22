Серіал "Бріджертони" продовжили / скріншот
Стрімінговий сервіс Netflix продовжив серіал "Бріджертони" на другий сезон.
Читайте такожЗірка "Рівердейла" поділився подробицями 5 сезонуПро це повідомляється в Twitter і на YouTube-каналі сервісу.
Коли очікувати виходу нового сезону шоу, Netflix не уточнює.
Прем'єра першого сезону "Бріджертонів" відбулася в грудні 2020 року, тільки за перші 28 днів його подивилися 63 мільйони користувачів.
Серіал "Бріджертони": що відомо про шоу
- Костюмний телесеріал від Netflix, прем'єра якого відбулася в грудні 2020 року.
- В основу сюжету лягли літературні романи Джулії Куїн.
- Продюсером екранізації виступив Шонда Раймс, який є автором таких хітів, як "Як уникнути покарання за вбивство" і "Анатомія пристрасті".
- Головні ролі в серіалі виконали Фібі Дайневор, Реге Пейдж, Джонатан Бейлі.
- Сюжет. Серіал розповідає про братів і сестер з сім'ї Бріджертонів, які починають своє життя у вищому суспільстві. Події відбуваються в Лондоні епохи Регентства.
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram