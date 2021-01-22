Netflix продовжив один з найпопулярніших серіалів на другий сезон (відео)

Коли очікувати виходу нового сезону шоу, не повідомляється.

Стрімінговий сервіс Netflix продовжив серіал "Бріджертони" на другий сезон. Читайте такожЗірка "Рівердейла" поділився подробицями 5 сезонуПро це повідомляється в Twitter і на YouTube-каналі сервісу. Коли очікувати виходу нового сезону шоу, Netflix не уточнює. Прем'єра першого сезону "Бріджертонів" відбулася в грудні 2020 року, тільки за перші 28 днів його подивилися 63 мільйони користувачів. Серіал "Бріджертони": що відомо про шоу Костюмний телесеріал від Netflix, прем'єра якого відбулася в грудні 2020 року.

В основу сюжету лягли літературні романи Джулії Куїн.

Продюсером екранізації виступив Шонда Раймс, який є автором таких хітів, як "Як уникнути покарання за вбивство" і "Анатомія пристрасті".

Головні ролі в серіалі виконали Фібі Дайневор, Реге Пейдж, Джонатан Бейлі.

Сюжет. Серіал розповідає про братів і сестер з сім'ї Бріджертонів, які починають своє життя у вищому суспільстві. Події відбуваються в Лондоні епохи Регентства. Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram Автор: Катерина Шварц

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