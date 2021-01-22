Серіал "Бріджертони" продовжили / скріншот

Стрімінговий сервіс Netflix продовжив серіал "Бріджертони" на другий сезон.

Читайте такожЗірка "Рівердейла" поділився подробицями 5 сезонуПро це повідомляється в Twitter і на YouTube-каналі сервісу.

Коли очікувати виходу нового сезону шоу, Netflix не уточнює.

Прем'єра першого сезону "Бріджертонів" відбулася в грудні 2020 року, тільки за перші 28 днів його подивилися 63 мільйони користувачів.

Серіал "Бріджертони": що відомо про шоу

  • Костюмний телесеріал від Netflix, прем'єра якого відбулася в грудні 2020 року.
  • В основу сюжету лягли літературні романи Джулії Куїн.
  • Продюсером екранізації виступив Шонда Раймс, який є автором таких хітів, як "Як уникнути покарання за вбивство" і "Анатомія пристрасті".
  • Головні ролі в серіалі виконали Фібі Дайневор, Реге Пейдж, Джонатан Бейлі.
  • Сюжет. Серіал розповідає про братів і сестер з сім'ї Бріджертонів, які починають своє життя у вищому суспільстві. Події відбуваються в Лондоні епохи Регентства.

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Автор: Катерина Шварц