Стриминговый сервіс HBO Max опублікував тизер-трейлер приквелу популярного серіалу "Гра престолів" – "Будинок дракона". Крім того, опубліковано й постери до шоу.
Ролик з'явився на YouTube-каналі сервісу.
У тизері можна побачити основних персонажів серіалу – Таргарієнів, а також драконів.
Головні ролі зіграли Метт Сміт, Емма Д'арсі та Олівія Кук.
"Будинок дракона": новий тизер та постери
"Будинок дракона": що відомо про серіал
"Будинок дракона" виходитиме на HBO Max з 21 серпня. Перший сезон складатиметься з 10 серій.
Режисером "Будинку дракона" став британець Мігель Сапочник, який зняв кілька серій основної кіносаги та був нагороджений за одну з них премією "Еммі".
В основі сценарію – книга "Полум'я і кров" Джорджа Мартіна.
Сюжет. Дія "Будинку дракона" розгортається за два століття до подій "Гри престолів". У центрі сюжету – громадянська війна між Таргарієнами.