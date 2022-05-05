Шоу виходитиме на HBO Max з 21 серпня.

Стриминговый сервіс HBO Max опублікував тизер-трейлер приквелу популярного серіалу "Гра престолів" – "Будинок дракона". Крім того, опубліковано й постери до шоу.

Ролик з'явився на YouTube-каналі сервісу.

У тизері можна побачити основних персонажів серіалу – Таргарієнів, а також драконів.

Головні ролі зіграли Метт Сміт, Емма Д'арсі та Олівія Кук.

"Будинок дракона": новий тизер та постери

"Будинок дракона": що відомо про серіал

"Будинок дракона" виходитиме на HBO Max з 21 серпня. Перший сезон складатиметься з 10 серій.

Режисером "Будинку дракона" став британець Мігель Сапочник, який зняв кілька серій основної кіносаги та був нагороджений за одну з них премією "Еммі".

В основі сценарію – книга "Полум'я і кров" Джорджа Мартіна.

Сюжет. Дія "Будинку дракона" розгортається за два століття до подій "Гри престолів". У центрі сюжету – громадянська війна між Таргарієнами.

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