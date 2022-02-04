Остання серія другого сезону вийде 27 лютого цього року.

Шанувальник "Ейфорія" отримали несподіваний сюрприз. HBO Max повідомив про продовження серіалу з Зендеєю в головній ролі. Історія про наркоманку Ру отримає третій сезон, хоча глядачі ще й не побачили останні серії другого.

Радісну новину творці серіалу повідомили в офіційному Twitter-акаунті HBO Max.

"Сем, Зендая і весь акторський склад і знімальна група "Ейфорії" підняли другий сезон на неймовірні висоти, кинувши виклик умовностям і формам оповідання, зберігши при цьому його серцевину. Для нас велика честь працювати з цією обдарованою, неймовірно талановитою командою, і ми дуже раді продовжити нашу подорож з ними в 3 сезоні", - передає Variety слова Франчески Орсі - виконавчого віце-президента HBO Programming.

"Ейфорія": що відомо про серіал

Серіал "Ейфорія" розповідає історію про 17-річну наркоманку Ру, яку грає Зендея. Її героїня безрезультатно бореться із залежністю, намагається розібратися у своїх почуттях і дружить з не менш яскравими персонажами. Абьюз, гнів, зрада, сльози, закоханість, романтика, сором і ненависть - "Ейфорія" детально розкриває всі почуття підлітків з невеликого містечка.

Прем'єра першого сезону шоу відбулася 16 червня 2019 року. Другий сезон вийшов на HBO Max 9 січня 2022 року. Останню серію глядачі зможуть побачити тільки в кінці лютого.

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