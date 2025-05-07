Примітно, що про продовження шоу стало відомо ще до фіналу першого сезону.

Стримінговий сервіс Apple TV+ продовжив на другий сезон хітовий сатиристичний серіал "Кіностудія" (The Studio), перший сезон якого стартував наприкінці березня 2025 року.

Примітно, що про продовження шоу стало відомо ще до фіналу першого сезону – останні два з десяти епізодів мають вийти 14 і 21 травня відповідно.

Серіал розповідає про застарілу голлівудську кіностудію, яка намагається вижити у світі, де мистецтву і бізнесу все важче уживатися разом. Новий очільник студії Метт Ремік, який називає себе кіноманом, щосили намагається збалансувати корпоративні цілі з власними амбіціями щодо виробництва якісних фільмів.

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Одним із творців проекту і виконавцем головної ролі в ньому виступив Сет Роген ("Зелений шершень", "Інтерв'ю", "Сусіди").

Також основні ролі в серіалі зіграли Кетрін О'Хара ("Бітлджус", "Сам удома") і Кетрін Хан ("Дуже погані матусі", "Ножі наголо 2", серіали "ВандаВіжен", "Це все Агата").

Крім того, в серіали було задіяно багато голлівудських зірок у ролі самих себе, зокрема, режисери Мартін Скорсезе, Рон Говард, Зак Снайдер і Аарон Соркін, а також актори Шарліз Терон, Дейв Франко, Пол Дано, Ентоні Старр, Стів Бушемі, Ентоні Макі, Зак Ефрон, Адам Стотт, Зої Кравіц, Олівія Вайлд і багато інших.

Наразі оцінка першого сезону "Кіностудії" на IMDb становить 8 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 93% схвалення від критиків і 70% від глядачів. Тим часом на Metacritic кінооглядачі оцінили його у 81 зі 100 балів з позначкою "Обов'язково до перегляду" (відповідає характеристиці "загальне визнання", а широка аудиторія – у 6,5 з 10 балів (відповідає характеристиці "загалом схвальні відгуки").

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