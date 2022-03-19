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Серіал "Слуга народу" знову доступний глядачам в США і вже зайняв друге місце в рейтингу стрімінгового сервісу Netflix.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби компанії.
"Слуга народу" знову доступний на Netflix в США. У сатиричному комедійному серіалі 2015 року Володимир Зеленський грає вчителя, який несподівано стає президентом після того, як відео, в якому він скаржиться на корупцію, раптово стає вірусним", - йдеться в повідомленні компанії.
У Netflix відзначають, що повернули серіал на численні прохання глядачів.
Нагадаємо, Netflix призупинив роботу в Росії на знак протесту проти повномасштабного вторгнення РФ в Україну.