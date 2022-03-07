На знак протесту проти повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Стрімінговий сервіс Netflix призупинив роботу в Росії.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Netflix призупинив роботу в Росії на знак протесту проти повномасштабного вторгнення країни в Україну", - написав він.

"З огляду на обставини, ми вирішили призупинити нашу роботу в Росії", - сказав представник Netflix у коментарі Variety.

Раніше сервіс відмовився транслювати 20 російських каналів, підтримуваних державою, через напад Росії на Україну та війну.

Вас також можуть зацікавити новини: