Росіяни не матимуть доступ до Netflix / фото ua.depositphotos.com
Стрімінговий сервіс Netflix призупинив роботу в Росії.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.
"Netflix призупинив роботу в Росії на знак протесту проти повномасштабного вторгнення країни в Україну", - написав він.
"З огляду на обставини, ми вирішили призупинити нашу роботу в Росії", - сказав представник Netflix у коментарі Variety.
Раніше сервіс відмовився транслювати 20 російських каналів, підтримуваних державою, через напад Росії на Україну та війну.