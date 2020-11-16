Серіал вийшов у березні 2019 року, а другий сезон - 18 червня цього року.

Потоковий сервіс Netflix закриває підлітковий хоррор-серіал під назвою "Таємний орден" після двох сезонів.

Читайте такожНа Netflix покажуть мультфільм про британський гурт GorillazПро це повідомив шоураннер проекту Денніс Хітон в Twitter. Він також коротко описав, що могло б статися з героями в третьому сезоні.

Причина такого рішення не називається.

"Це був один з кращих дослідів у моєму житті. На жаль, ми не повернемося, але я завжди буду зберігати спогади і вкрадений реквізит... P. S. Джек точно міг воскресити Алісу з мертвих, але повернулася б вона не такою, як раніше. У стилі "Кладовища домашніх тварин" ... і купа інших трупів з нею б теж повилазила", - йдеться в повідомленні.

Серіал вийшов у березні 2019 року, а другий сезон - 18 червня цього року. "Таємний орден" розповідав про студента Джека (Джейк Менлі), який приєднується в коледжі до таємного суспільства і починає практикувати чорну магію.

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Автор: УНІАН