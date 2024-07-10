Прем'єра продовження цього науково-фантастичного психологічного трилера запланована на 17 січня 2025 року на Apple TV+.

Стрімінговий сервіс Apple TV+ нарешті показав перший тизер другого сезону хітового науково-фантастичного психологічного трилера "Розрив" (Severance), одним з режисерів якого виступив Бен Стіллер. Він також зняв і п'ять епізодів другого сезону.

Одночасно стало відомо, що прем'єра продовження шоу відбудеться 17 січня 2025 року. Наразі відомо, шо другий сезон серіалу налічуватиме десять епізодів.

В центрі сюжету серіалу – колишній історик і працівник корпорації Lumon Industries Марк Скаут, який важко переживає смерть своєї дружини Джемми. Він стає частиною програми "розриву" – відокремлення неробочих спогадів деяких співробітників компанії від робочих. Однак поступово він розкриває зловісну змову.

Головну роль у фільмі виконав Адам Скотт (серіали "Велика маленька брехня", "Парки та зони відпочинку", "У кращому світі"). Також у шоу задіяні Джон Туртурро ("Великий Лебовські", "Бетмен", франшиза "Трансформери"), Патриція Аркетт ("Загублене шосе", "Юність"), Крістофер Вокен ("Кримінальне чтиво", "Сонна лощина", "Дюна 2"), Брітт Ловер (серіали "Чоловік шукає жінку", "Незабутнє") та інші.

Тим часом, у другому сезоні до акторського складу "Розриву" приєдналася британська акторка Гвендолін Крісті (серіали "Гра престолів", "Венздей", "Пісочний чоловік").

Перший сезон серіалу "Розрив" виходив з лютого по квітень 2022 року, і тоді ж стало відомо, що він отримає продовження, оскільки шоу мало захоплені відгуки як від критиків, так і від глядачів.

Наразі оцінка першого сезону серіалу на IMDb становить 8,7 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він отримав 97% схвалення від критиків та 87% від глядачів. Тим часом, на Metacritic кіноексперти оцінили його в 83 зі 100 з позначкою "Обов'язкове до перегляду", а широка аудиторія – в 8,7 з 10 балів, що в обох випадках відповідає характеристиці "всезагальне визнання".

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