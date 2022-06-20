Напередодні Стіллер відвідав Ірпінь та Макарів на Київщині.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з голлівудським актором, режисером, сценаристом і продюсером Беном Стіллером, який відвідує Україну як посол доброї волі Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

Про це президент повідомив у своєму Telegram-каналі.

Бен Стіллер і представниця УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндхольм Білінг завітали до Офісу Глави держави після поїздки до деокупованих населених пунктів Київщини. Сьогодні вони побували, зокрема, у зруйнованих житлових кварталах Ірпеня, де поспілкувалися з людьми, котрі пережили окупацію.

"Одна справа – бачити ці руйнування по телевізору чи в соцмережах. Інша річ – побачити все це на власні очі. Таке вражає набагато сильніше", – сказав Бен Стіллер, йдеться у повідомленні на сайті ОП.

Президент подякував голлівудському акторові за підтримку.

"Українці відчувають підтримку всього світу, багатьох відомих людей. І візит Бена Стіллера укотре це підтверджує. Ваша поїздка до Ірпеня та Макарова, зустрічі з нашими людьми багато про що говорять. Цінуємо, що в цей непростий для нашої країни час ви поруч", - написав президент.

На оприлюднених кадрах помітно, що зустріч відбулася у дуже теплій та дружній атмосфері. Стіллер зізнався, що президент Зеленський – його герой.

Стіллер прибув в Україну

Голлівудський актор Бен Стіллер прибув в Україну у червні 2022 року. Спершу він завітав до Львова. У мережі поділилися відео, як зірка кіно розмовляє телефоном поруч із пам'ятником Тарасу Шевченку у центрі Львова.

Згодом Управління Верховного комісара ООН повідомило, що Стіллер прибув в Україну як посол доброї волі ООН.

"Посол доброї волі УВКБ ООН Бен Стіллер перебуває сьогодні на кордоні з Україною, щоб зустріти сім'ї, чиє життя було розірвано війною та насильством, поділитися історіями про вплив війни на людину та посилити заклики до солідарності", – йшла мова у дописі.

Зі Львова Стіллер вирушив до Києва. Окрім того, актор побував у селі Макарів (Київська область).

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