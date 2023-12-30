Що можна подивитися на Новий рік - усією сім'єю і на самоті.

Новий рік - час хороших і добрих фільмів. Смішних і трохи сумних, але обов'язково чарівних у всіх сенсах. Адже коли ще вірити в диво, якщо не в новорічні свята? Зібрали найкращі фільми на Новий рік із різного часу та різних жанрів - обирайте, що більше подобається.

Різдвяні канікули, США, 1989

Стара-добра комедія для сімейного перегляду із серії фільмів, які ніколи не набридають. Різдво для глави сімейства Кларка Грізволда перетворилося на справжнє лихо - але ж він просто хотів організувати ідеальне свято, щоб з усіма традиціями і як годиться. Але, як то кажуть, хотіли як краще - а вийшло як завжди. У підсумку - багато курйозних і смішних ситуацій за сценарієм майстра сімейних історій Джона Г'юза.

Привіт родині! США, 2005

Трагікомедія з неповторною Сарою Джессікою Паркер у головній ролі. За сюжетом Еверет Стоун запрошує свою наречену Мередіт (Сару Джессіку Паркер), щоб відсвяткувати Різдво в домі його батьків. Хлопець попереджає, що його рідня - з тих, хто говорить те, що думає, незважаючи ні на що. Але якби тільки це: рідня Еверетта перетворює життя Мередіт на кошмар - цій міській "вискочці" не місце в їхній родині.

Гаррі Поттер і філософський камінь, Великобританія, США, 2001

Перший фільм про Гаррі Поттера - це початок магії та чудес. І хоча стрічка не пов'язана з новорічними святами, її чари зачаровують з першої хвилини. Атмосфера Гоґвортса, казкові створіння, пригоди та перемога добра над злом - це те, чого так хочеться під Новий рік.

Іграшка, Франція, 1976

Ще один старий-добрий фільм із незрівнянним П'єром Рішаром у головній ролі. Безробітний журналіст Франсуа Перрен нарешті влаштовується на роботу в газету й отримує завдання - написати про магазин іграшок, який належить (як і сама газета) мільйонерові П'єру Рамбаль-Коше. У магазині журналіста помічає син мільйонера - Ерік, і вимагає подарувати йому Франсуа. І П'єр Рішар потрапляє в будинок мільйонера...

Чотири Різдва, Німеччина, США, 2008

Ще один комедійний фільм про сімейне Різдво. Кейт і Бред довгий час живуть разом, але не наважуються одружитися - кожен побоюється повторити гіркий досвід своїх розлучених батьків. Тому щороку на Різдво вони відлітають у нові віддалені місця, щоб не зустрічатися з сім'ями. Але цього разу їхній рейс скасували через туман, а самі герої, не очікуючи, стали героями новинного репортажу. Тепер у них не залишається вибору, окрім як їхати до численної рідні.

Любіть Куперів, США, 2015

Купери - звичайна американська сім'я, в якій батьки мріють про справжнє сімейне Різдво. Шарлотта і Сем дуже хочуть зробити свято в колі близьких, а от їхні дорослі діти - не дуже. Проте, ця зустріч відбувається, але разом із нею починається справжній різдвяний хаос і метушня.

Втрачене Різдво, Великобританія, 2011

Напередодні Різдва в Манчестері з'являється дивний чоловік - він не пам'ятає, хто він і що тут робить. Але незабаром виявляє в себе дивовижну здатність: безпомилково визначає, що загубила людина, і допомагає це знайти. Чи зможе він повернути втрачене маленькому Гусу, у якого рік тому загинули в автокатастрофі батьки?

Сім'янин, США, 2000

Ще одна стара різдвяна комедія, яка посідає гідне місце серед найкращих фільмів цього жанру. У крутого бізнесмена Джека Кемпбелла, якого грає Ніколас Кейдж, є всі принади життя: престижна посада, гроші, пентхаус, розкішне авто. Але після того, як він зустрічає темношкірого Санта-Клауса, все змінюється. Якогось ранку Джек прокидається чоловіком свого першого кохання і батьком прекрасних дітей. А ще він - продавець покришок і власник старого мінівена. Яке життя обере герой?

Щасливого Різдва, Великобританія, США, 2019

Зворушлива мелодрама з назвою різдвяної пісні Джорджа Майкла. Катаріна, дочка югославських емігрантів, і її життя далекі від досконалості. Кар'єра співачки в неї не склалася, тимчасова робота ельфа стала тимчасовою, особистого життя - ніякого, а з розваг - тільки алкоголь. Але одного разу вона зустрічає Тома, і змінює свої погляди на навколишній світ і саму себе.

Різдво кота Боба, Великобританія, 2020

Це сиквел зворушливої кінострічки "Вуличний кіт на прізвисько Боб". Історія про міцну дружбу чоловіка з непростою долею та його кота. Завдяки коту Бобу вуличний музикант Джеймс зав'язав з наркотиками і знайшов заробіток, але напередодні Різдва співробітники ветеринарного контролю хочуть відібрати тварину у його господаря. Невже вони зможуть це зробити?

Провулок цукрової тростини, США, 2023

Нова американська комедія з Едді Мерфі в головній ролі. Його герой обожнює Різдво і щороку намагається виграти конкурс на найкращий декор будинку, але безрезультатно. Щоб виконати своє бажання, він підписує дивний контракт з ельфійкою Пеппер - і свято перетворюється на справжній кошмар для всього міста.

12 різдвяних побачень, США, 2011

Романтична комедія про історію дівчини Кейт, яка отримує можливість виправити свої помилки та знайти справжнє кохання під час Різдва. Кейт погоджується на побачення наосліп із хлопцем на ім'я Майлз, щоб викликати ревнощі у свого колишнього, проте той сильно не горює - він знайшов собі нову дівчину. Тоді Кейт, яка дала від воріт поворот Майлзу, розуміє, що зробила дурницю. Доля дарує їй другий шанс: Кейт потрапляє в часовий зашморг і має змогу змінити хід подій.

Вас також можуть зацікавити новини: