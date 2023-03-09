Вихід серіалу з Чарлі Коксом у головній ролі запланований на весну 2024 року.

Американський актор Джон Бернтал повернеться в кінематографічний всесвіт Marvel, виконавши роль лінчувальника на прізвисько Каратель в майбутньому серіалі Disney+ "Шибайголова: Народжений заново" (Daredevil: Born Again).

Як пише Variety, після того, як 7 березня вперше з'явилися новини про повернення персонажа Бернтала, актор опублікував у своєму Instagram зображення себе в ролі Карателя, а також поділився кліпом на офіційному каналі YouTube "Real Ones With Jon Bernthal" під назвою "Френк Касл повернувся".

Відзначимо, персонаж Френк Кастл, він же Каратель, вперше з'явився в міні-всесвіті Netflix, присвяченому вуличним персонажам Marvel, дебютувавши у другому сезоні "Шибайголови" в 2016 році. Потім він знявся у власному однойменному спін-оффі, який тривав два сезони.

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Перезапуск "Шибайголови" – що відомо

Серіал "Шибайголова" виходив на Netflix з 2015 по 2018 роки, проте пізніше був закритий всупереч високим рейтингам. Події серіалу розгортаються в злочинному районі Нью-Йорка "Пекельна Кухня", а в центрі сюжету – сліпий адвокат Метт Мердок, чиї всі інші відчуття неймовірно загострилися і дозволяють йому ночами захищати місто від злочинності під личиною месника "Шибайголови". Одним з його головних ворогів є король підземного світу Нью-Йорка Вілсон Фіск.

Після того, як Disney+ стала єдиним майданчиком для фільмів і серіалів об'єднаного кіновсесвіту Marvel, "Шибайголова" та інші проекти серії перемістилися з Netflix на Disney+. Тоді ж стало відомо, що частина персонажів буде включена в основну кіновсесвіт. Зокрема, Шибайголова вже з'явився як камео у фільмі "Людина-павук: Додому шляху немає" (2021) і в двох епізодах серіалу "Вона-Галк" (2022), а Фіск повернувся в трьох епізодах "Соколиного Ока" (2021). Пізніше стало відомо про підготовку серіалу "Шибайголова: Народжений заново" з Чарлі Коксом та Вінсентом Д’Онофріо в головних ролях.

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