Обидва персонажі з'являться в майбутньому серіалі Disney+ "Ехо", який планують випустити в 2023 році.

Актори Чарлі Кокс і Вінсент Д'Онофріо, які виконували ролі Метта Мердока / Шибайголови і Вілсона Фіска / Кінгпіна в серіалі "Шибайголова" (Daredevil), офіційно повертаються в кіновсесвіт Marvel.

Як пише The Hollywood Reporter, обидва персонажі з'являться в майбутньому серіалі Disney+ "Ехо" (Echo), який планують випустити в 2023 році. Серіал розповість про супергероїню Майю Лопес на прізвисько "Ехо" – глухоніму корінну американку, яка є названою племенницею Вілсона Фіска, що насправді причетний до смерті її батька. Вперше персонаж був представлений в серіалі "Соколине око" (2021). Її роль виконала актриса Алаква Кокс.

Зазначимо, серіал "Шибайголова", події якого відбуваються в злочинному районі Нью-Йорка під назвою "Пекельна Кухня", виходив на Netflix з 2015 по 2018 роки, проте пізніше був закритий всупереч високим рейтингам. У центрі сюжету знаходиться сліпий адвокат Метт Мердок, чиї всі інші почуття неймовірно загострилися і дозволяють йому ночами захищати місто від злочинності під личиною месника "Шибайголови". Одним з його основних ворогів є король злочинного світу Нью-Йорка Вілсон Фіск.

Після того, як Disney+ стала єдиним майданчиком для фільмів і серіалів об'єднаної четвертої фази кіновсесвіту Marvel, "Шибайголова", як і багато інших попередніх серіалів за коміксами Marvel, перемістився з Netflix на Disney+. Тоді ж стало відомо, що частина персонажів буде включена до основного кіновсесвіту. Зокрема, Шибайголова вже з'явився у вигляді камео у фільмі "Людина-павук: Додому шляху немає" (2021), а Фіск повернувся в трьох епізодах "Соколиного ока" (2021). Тоді ж пішли розмови, що ці персонажі й надалі будуть з'являтися в проектах кіновсесвіту Marvel.

Відзначимо, в рамках четвертої фази кіновсесвіту Marvel, події якої розгортаються після фільму "Месники: Завершення" (2019), на Disney+ вже вийшло сім серіалів: "Вандавіжен", "Сокіл і Зимовий солдат", "Локі", "що якщо...?", "Соколине око"," місячний лицар " і "Міс Марвел". Також в рамках цієї фази вже вийшло п'ять повнометражних фільмів: "Чорна вдова", "Шан-Чі та легенда десяти кілець", "Вічні", "Людина-павук: Додому шляху немає" і "Доктор Стрендж: В мультивсесвіті божевілля". Наступним проектом стане фільм "Тор: Любов і Грім", який виходить в прокат в липні 2022 року.

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