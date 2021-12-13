Точної статистики переглядів компанія поки не надала.

Вихід довгоочікуваного продовження серіалу "Секс у великому місті" став найкращим стартом серед серіалів HBO Max. Прем'єра серіалу "І просто так..." набрала найбільшу кількість переглядів за всю історію існування платформи.

Читайте такожВийшов новий трейлер фільму "Матриця: Воскресіння" українською (відео)Про це повідомляє видання The Wrap з посиланням на представників сервісу.

Перші дві серії сиквелу також зайняли перше і друге місце в рейтингу найпопулярніших шоу на платформі, проте точної статистики переглядів компанія поки не надала.

Згідно з HBO Max, кількість глядачів оригінального серіалу "Секс у Великому Місті" збільшилися після прем'єри сиквела. За даними компанії, їх стало "на 59% більше, ніж минулого тижня".

"І просто так" розповідає про події, які відбулися через 20 років після оригінального серіалу. З головних героїнь до своїх ролей повернулися Сара Джессіка Паркер (Керрі Бредшоу), Синтія Ніксон (Міранда Хоббс) і Крістін Девіс (Шарлотта Йорк). А ось Кім Кеттролл, яка виконала роль Саманти Джонс, від участі в продовженні відмовилася.

Нагадаємо, на честь прем'єри сиквелу "Сексу у великому місті" глядачам приготували сюрприз - на Манхеттені відтворили точну копію квартири головної героїні серіалу Керрі Бредшоу. Апартаменти здаються в оренду.

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Автор: Екатерина Малюга