У гардеробній квартири є навіть одяг, який можна приміряти.

Продовження культового серіалу "Секс і місто" вийде вже скоро - грудні 2021 року фанати історії про Керрі Бредшоу зможуть нарешті побачити новий сезон, який отримав назву And Just Like That. На честь прем'єри глядачам приготували сюрприз - на Манхеттені відтворили точну копію квартири головної героїні серіалу. Апартаменти здаються в оренду.

Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

Так, фанати серіалу "Секс і місто" зможуть пожити в розкішній квартирі Керрі Бредшоу. П'ятикімнатні апартаменти будуть здавати в оренду. У квартирі є все, що було у "серіальному" житлі.

В апартаментах навіть буде величезна гардеробна з сукнями-пачками, які любила головна героїня. Також там буде колекція взуття Керрі Бредшоу. Все це можна буде переміряти. Крім того, у квартирі орендатори зможуть посидіти за робочим столом Керрі Бредшоу, де вона писала свої легендарні колонки про секс. Також гості апартаментів зможуть випити коктейль "Космополітен", який так любила героїня серіалу.

Ціну виставляють дуже помірну - усього 23 долари (приблизно 600 гривень) за ніч. Така вартість символічна, адже прем'єра серіалу відбулася рівно 23 роки тому. Проте винайняти апартаменти Керрі Бредшоу буде непросто - оренда квартири буде доступною лише на дві доби - 12 та 13 листопада. Бронювання відкриється вже наступного понеділка.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у новому сезоні серіалу на глядачів очікує несподіванка - Керрі Бредшоу заскочили за поцілунками з чоловіком, і це не Містер Біг.

Автор: Поліна Кузенко