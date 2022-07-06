Згадуємо найкращі ролі знаменитого актора.

Сьогодні, 6 липня, голлівудському акторові з українським корінням Сильвестру Сталлоне виповнилося 76 років. На честь цього свята пропонуємо вам згадати найкращі фільми з його участю.

"Рембо"

Центральний персонаж фільмів, Джон Рембо, ветеран війни у В'єтнамі, фахівець з розвідки і здійснення диверсій, що виконує надважкі місії в різних країнах світу, був придуманий американським письменником Девідом Морреллом (романи "Перша кров", а також дві новелізації "Перша кров, частина 2" і "Рембо III"). Беззмінним виконавцем цієї ролі є Сильвестр Сталлоне. Серія включає п'ять фільмів.

"Нестримний"

Головні герої фільму - загін елітних найманців "Нестримні", що виконують найрізноманітніші завдання - від порятунку заручників до повалення диктаторів. Серія отримала змішані відгуки критиків щодо акторів і діалогів між персонажами, проте багато критиків хвалили велику кількість гумору і бойові сцени.

"План втечі"

Суперспеца з систем безпеки садять у в'язницю, з якої ще ніхто не вибирався. Але, щоб головному герою таки вдалося вибратися з в'язниці, йому належить перехитрити самого себе.

"Руйнівник"

У центрі сюжету боротьба кримінального авторитета Саймона Фенікса і поліцейського Джона Спартана, що почалася в 1996 році і закінчилася в 2032 році після їх розморожування.

"Фахівець"

Батьків Мей Мунро багато років тому вбила мафія. Тепер героїня вирішує помститися злочинцям. Для здійснення своїх підступних планів Мей наймає Рея Квіка, колишнього експерта-підривника з ЦРУ.

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