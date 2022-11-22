Під публікацією в Twitter незадоволені користувачі порадили компанії найняти істориків і провести розслідування, щоб в майбутньому не допускати подібних помилок.

Стрімінгова платформа Netflix потрапила в скандал через новий серіал "Вікінги: Вальхалла", персонажем якого став Ярослав Мудрий. В анонсі творці вказали, що Ярослав Мудрий - "войовничий правитель Північної Росії". Під постом з'явилося чимало гнівних коментарів.

Реакція соцмереж

"Це неприпустима помилка. Я сподіваюся, вона була зроблена не спеціально. Не було Північної Росії. Ярослав Мудрий правив Руссю, також відомою як Київська Русь. Русь - це не Росія. Будьте уважнішими до таких речей, особливо під час війни Росії проти України"

"Що це за Північна Росія? Ви їли галюциногени чи дивилися російське телебачення? Це була Київська Русь!"

"Як прикро за українців. Ви взагалі в курсі, що Ярослав правив в Київській Русі задовго до появи Росії взагалі. Росія і Русь - абсолютно різні слова з різною етимологією, єдине, що у них спільного - це букви"

"Ви повинні провести своє дослідження, перш ніж оголосити щось подібне. Говорити, що Ярослав Мудрий колись був правителем Росії - образливо і свідчить про невігластво з вашого боку. Російська війна в Україні вбиває тисячі, а ви не можете вивчити своїх героїв? Огидно"

Один з користувачів навіть прикріпив зображення 2 гривень, на яких зображений Ярослав Мудрий, і додав: "Поки Росія стирає Україну бомбами, ви стираєте історичну достовірність. Ось наша валюта до речі".

Відео дня

Нагадаємо, на Netflix вийде спецвипуск шоу Девіда Леттермана з Володимиром Зеленським.

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