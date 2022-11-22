Стрімінгова платформа Netflix потрапила в скандал через новий серіал "Вікінги: Вальхалла", персонажем якого став Ярослав Мудрий. В анонсі творці вказали, що Ярослав Мудрий - "войовничий правитель Північної Росії". Під постом з'явилося чимало гнівних коментарів.
Реакція соцмереж
- "Це неприпустима помилка. Я сподіваюся, вона була зроблена не спеціально. Не було Північної Росії. Ярослав Мудрий правив Руссю, також відомою як Київська Русь. Русь - це не Росія. Будьте уважнішими до таких речей, особливо під час війни Росії проти України"
- "Що це за Північна Росія? Ви їли галюциногени чи дивилися російське телебачення? Це була Київська Русь!"
- "Як прикро за українців. Ви взагалі в курсі, що Ярослав правив в Київській Русі задовго до появи Росії взагалі. Росія і Русь - абсолютно різні слова з різною етимологією, єдине, що у них спільного - це букви"
- "Ви повинні провести своє дослідження, перш ніж оголосити щось подібне. Говорити, що Ярослав Мудрий колись був правителем Росії - образливо і свідчить про невігластво з вашого боку. Російська війна в Україні вбиває тисячі, а ви не можете вивчити своїх героїв? Огидно"
Один з користувачів навіть прикріпив зображення 2 гривень, на яких зображений Ярослав Мудрий, і додав: "Поки Росія стирає Україну бомбами, ви стираєте історичну достовірність. Ось наша валюта до речі".
Відео дня
Нагадаємо, на Netflix вийде спецвипуск шоу Девіда Леттермана з Володимиром Зеленським.