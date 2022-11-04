Леттерман і Зеленський / фото twitter.com

Президент України Володимир Зеленський став гостем відомого шоу Девіда Леттермана "Мій наступний гість не потребує представлення" на Netflix. Очікується, що випуск покажуть в кінці цього року. Про це повідомив стрімінговий сервіс у своєму Twitter-акаунті:

"Девід Леттерман нещодавно відвідав Київ, щоб взяти інтерв'ю у президента Володимира Зеленського для майбутнього епізоду шоу "Мій наступний гість не потребує представлення". 

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Інтерв'ю записували в столичному метро. У мережі показали коротке відео зі зйомок.

Відомо, що сам Леттерман нічого не повідомляв про візит в Україну. Але фотографії з іменитим американцем все одно спливли, так як 21 жовтня його помітили на підпільному стендапі. 

Девід Леттерман у Києві / фото instagram.com

Що відомо про шоу Леттермана

"Мій наступний гість не потребує представлення" ("My Next Guest Needs No Introduction") - американське ток-шоу з Девідом Леттерманом, яке виходить на Netflix з січня 2018 року. Чотири рази програма була номінована на премію Primetime Emmy Award як видатний документальний серіал або спеціальний серіал.

Нагадаємо, Зеленський поспілкувався з актором Бенедиктом Камбербетчем.

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