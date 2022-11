Програму "Мій наступний гість не потребує представлення" з українським президентом знімали в київському метрополітені.

Президент України Володимир Зеленський став гостем відомого шоу Девіда Леттермана "Мій наступний гість не потребує представлення" на Netflix. Очікується, що випуск покажуть в кінці цього року. Про це повідомив стрімінговий сервіс у своєму Twitter-акаунті:

"Девід Леттерман нещодавно відвідав Київ, щоб взяти інтерв'ю у президента Володимира Зеленського для майбутнього епізоду шоу "Мій наступний гість не потребує представлення".

Інтерв'ю записували в столичному метро. У мережі показали коротке відео зі зйомок.

Відомо, що сам Леттерман нічого не повідомляв про візит в Україну. Але фотографії з іменитим американцем все одно спливли, так як 21 жовтня його помітили на підпільному стендапі.

Що відомо про шоу Леттермана

"Мій наступний гість не потребує представлення" ("My Next Guest Needs No Introduction") - американське ток-шоу з Девідом Леттерманом, яке виходить на Netflix з січня 2018 року. Чотири рази програма була номінована на премію Primetime Emmy Award як видатний документальний серіал або спеціальний серіал.

Нагадаємо, Зеленський поспілкувався з актором Бенедиктом Камбербетчем.

