Перший сингл 911 " - класичний маніфест сильної, вільної та впевненої в собі.

Через кілька тижнів після новини про припинення публічної діяльності гурту «НеАнгели», учасниця відомого дуету Слава Камінська випустила сингл "911".

Сценічне ім'я артистки тепер SLAVA KAMINSKA, а для старту Слава обрала break up story, яка буде близька всім дівчатам.

Перший сингл "911" - класичний маніфест сильної, вільної та впевненої в собі.

Читайте такожСлава Камінська анонсувала вихід кліпу " 911"На додаток до треку співачка випустила mood video, в якому з'явилася в нетипових для себе образах: каре, обтислих легінсах і боді з масивними аксесуарами.

"Зараз я повністю керую всіма процесами: від написання музики до оформлення обкладинки, сама собі продюсер. Це складно, але шалено цікаво", – каже Слава.

За словами самої співачки, репертуар SLAVA KAMINSKA буде істотно відрізнятися від репертуару гурту "НеАнгели".

Гурт "НеАнгели" розпався: що відомо

Учасниця дуету "НеАнгели" Слава Камінська на початку березня шокувала шанувальників сумною новиною - гурт розпадається.

Слава зазначила, що це не було спонтанне рішення. Його вона, її колега Вікторія Сміюха і їхній продюсер Юрій Нікітін дішли разом.

За словами Камінської, причиною розпаду стало те, що солісткам дуету стало тісно на сцені.

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Автор: Ольга Робейко