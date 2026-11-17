Тепер популярний шпигунський серіал налічуватиме щонайменше десять сезонів.

Стрімінговий сервіс Apple TV продовжв популярний шпигунський серіал "Кульгаві коні" (Slow Horses) одразу на дев'ятий та десятий сезони. Наразі вийшли тільки шість сезонів.

Як повідомляє Variety, офіційна заява компанії з'явилася невдовзі після того, як почали точитися чутки, що серіал завершиться після восьмого сезону, зйомки якого наразі тривають у Лондоні.

Вже відомо, що до головної ролі проблемного агента МІ5 Джексона Лемба, що очолює команду шпигунів-аутсайдерів, в усіх сезонах серіалу, заснованого заснованого на серії романів Міка Геррона "Слау-хаус" (Slough House), повернеться Гері Олдмен ("Дракула", "Леон", "П'ятий елемент", "Темні часи", франшиза про Гаррі Поттера).

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Водночас наразі неясно, чи побачать глядачі знову на екрані персонажа Джека Лоудена ("Дюнкерк", "Капоне", серіал "Володар кілець: Кільця влади"). В фіналі шостого сезона його герой Рівер Картрайт був отруєний, і хоча в оригінальних книгах після тривалого відновлення він повернувся, щодо серіальної версії поки конкретики немає. Додав інтриги той момент, що Лоуден вважався одним з головних претендентів на роль нового Джеймса Бонда, одна вчора стало відомо, що вона дісталася Роберту Паттінсону.

При цьому очікується, що щонайменше в сьомому та восьмому сезонах буде задіяна Олівія Кук ("Звук металу", серіали "Мотель Бейтсів", "Дім Дракона"). Її героїня Сід Бейкер вважалася загиблою після першого сезону, але в шостому вона повернулася.

"Кульгаві коні" – що відомо про серіал

Нагадаємо, перший сезон серіалу вийшов у квітні 2022 року. Він одразу ж став фаворитом як критиків, так і глядачів, а також отримав чимало престижних нагород і номінацій.

Другий сезон вийшов вже у грудні того ж року, а наступні виходили щороку восени. Шостий сезон завершився наприкінці жовтня 2026 року. Сьомий сезон вже знятий, а робота над восьмим ведеться на даний момент.

Наразі загальна оцінка серіалу на IMDb становить 8,4 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 97% схвалення від критиків і 86% від глядачів. Тим часом, на Metacritic кінооглядачі оцінили його в 82 зі 100 балів з позначкою "Обов'язково до перегляду" (відповідає характеристиці "всезагальне визнання"), а широка аудиторія – в 7,6 з 10 балів (відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки").

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