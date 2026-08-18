Вийшов трейлер 6 сезону шпигунського серіалу 'Кульгаві коні' з Гері Олдменом (відео)

Прем'єра нового сезону відбудеться 16 вересня 2026 року.

Стрімінговий сервіс Apple TV показав перший трейлер шостого сезону шпигунського серіалу "Кульгаві коні" (Slow Horses), головну роль в якому виконує Гері Олдмен ("Дракула", "Леон", "П'ятий елемент", "Темні часи", франшиза про Гаррі Поттера).

Цього разу команді шпигунів-аутсайдерів під керівництвом досвідченого, але проблемного агента МІ5 Джексона Лемба доведеться з'ясувати, хто полює на колишніх і діючих працівників їхнього відділу.

Окрім Олдмена до своїх ролей повернулися Джек Лоуден ("Дюнкерк", "Капоне", серіал "Володар кілець: Кільця влади"), Крістін Скотт Томас ("Чотири весілля і похорон", "Англійський пацієнт", "Місія неможлива", "Темні часи"), Джонатан Прайс ("Чоловік, який вбив Дон Кіхота", "Два Папи", "Клуб убивств по четвергах", франшиза "Пірати Карибського моря"), Г'юго Вівінг (франшизи "Матриця", "Володар перснів"), Саскія Рівз ("Німфоманка", серіал "Лютер"), Розалінд Елеазар ("Історія Девіда Коперфілда"), Крістофер Чун (серіал "Доктор Хто"), Еймі-Ффіон Едвардс (серіал "Війна світів"), Том Брук (серіали "Шерлок", "Проповідник") та Олівія Кук ("Звук металу", серіали "Мотель Бейтсів", "Дім Дракона").

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Серед нових імен у касті – Гаррі Ллойд ("Антропоїд", серіал "Гра престолів"), Кайл Соллер (серіали "Полдарк", "Андор", "Тіла") та Міанна Берінг (франшиза "Сутінки", серіал "Відьмак").

Прем'єра шостого сезону серіалу відбудеться 16 вересня 2026 року. Він налічуватиме шість епізодів, які виходитимуть по одному раз на тиждень, з фіналом 21 жовтня.

Вже відомо, що у серіалу буде сьомий сезон.

"Кульгаві коні" – цікаві факти про серіал

Перший сезон серіалу "Кульгаві коні", заснованого на серії романів Міка Геррона "Слау-хаус" (Slough House), стартував у квітні 2022 року і миттєво став фаворитом як критиків, так і глядачів. Цілком зрозуміло, що він отримав продовження.

В центрі сюжету серіалу – відділ британської розвідки МІ5 Slough House, куди відправляють агентів, що своїли якісь порушення, у якості покарання. Там на них навішують найбільш невдячні задачі, а шансів вибратися звідти практично немає, це клеймо на всю подальшу кар'єру.

Наразі загальна оцінка серіалу на IMDb становить 8,3 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 97% схвалення від критиків і 87% від глядачів. Тим часом, на Metacritic кінооглядачі оцінили його в 82 зі 100 балів з позначкою "Обов'язково до перегляду" (відповідає характеристиці "всезагальне визнання"), а широка аудиторія – в 7,7 з 10 балів (відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки").

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