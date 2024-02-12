В український прокат фільм з Ґленом Пауеллом в головній ролі вийде 18 липня 2024 року.

Кінокомпанія Warner Brothers представила перший трейлер фільму-катастрофи "Смерчі" (Twisters), що є сиквелом фільму 1996 року "Смерч".

У центрі сюжету фільму – колишня мисливиця за смерчами Кейт Купер, яку переслідують спогади з минулого про катастрофічну зустріч з торнадо під час навчання в коледжі. Зараз Кейт живе у Нью-Йорку в цілковитій безпеці та вивчає моделі торнадо лише на моніторах компʼютерів. Якось її друг Хаві заманює дівчину назад на відкриті рівнини, щоб випробувати нову революційну систему стеження за торнадо. Там Кейт знайомиться з харизматичним і безрозсудним Тайлером Овенсом – суперзіркою соціальних мереж, який разом зі своєю невгамовною командою показує підписникам пригоди мисливців за смерчами. І що небезпечніші полювання, то краще. Втім, цього разу все йде не за планом: коли сезон смерчів посилюється до небачених раніше масштабів, опинившись на шляху кількох штормових систем, Кейт, Тайлер та їхні команди змушені боротися за власні життя.

Головні ролі у фільм виконали Дейзі Едґар-Джонс("Свіжина", "Там, де співають раки"), Ґлен Павелл ("Люблю тебе ненавидіти", "Топ Ґан: Меверік"), Ентоні Рамос ("Народження зірки", "Трансформери: Повстання звірів"), Деріл Мак-Кормак (серіали "Гострі картузи", "Колесо часу"), Кірнан Шипка (серіал "Моторошні пригоди Сабріни"), Девід Коренсвет (серіал "Голлівуд", майбутній фільм "Супермен: Спадщина"), Саша Лейн (серіали "Локі", "Переповнена кімната") та інші.

Режисером фільму виступив Лі Айзек Чун, який раніше зняв номіновану на шість "Оскарів" драму "Мінарі" (2020) та один з епізодів третього сезону серіалу "Мандалорець".

Фільм "Смерч" 1996 року – цікаві факти

Фільм-катастрофа "Смерч" (Twister) вийшов у травні 1996 року та отримав суперечливі оцінки критиків – його сварили за сценарій, але хвалили за спецефекти (він навіть отримав дві номінації на "Оскар" – за звук та візуальні ефекти). Водночас він став справжнім хітом кінопрокату, зібравши майже 500 мільйонів доларів при бюджеті близько 90 мільйонів доларів.

В центрі сюжету фільму були двоє науковців на межі розлучення Джоанн "Джо" Гардінг (Гелен Гант) та Білл Гардінг (Білл Пекстон), які мали виконати останню місію разом – "згодувати" страшенному торнадо спеціальний пристрій, який допоміг би краще дослідити це природне явище. Подейкують, що головна героїня нового фільму буде їхньою дочкою.

Зняв перший фільм нідерландський режисер Ян де Бонт, на рахунку якого також такі хіти, як бойовик "Швидкість" (1994) з Сандрою Буллок та пригодницький екшн "Лара Крофт розкрадачка гробниць: колиска життя" (2003) з Анджеліною Джолі.

Як повідомила прес-служба Kinomania Film Distribution, в український прокат фільм "Смерчі" вийде 18 липня 2024 року.

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