Протягом восьми років Disney залишалася світовим лідером за касовими зборами завдяки фільмам кіновсесвіту Marvel.

Кінокомпанія Universal вперше з 2015 року змістила Disney з першого місця в списку найбільш високооплачуваних кіностудій світу. Досягти їй цього вдалося завдяки комерційному успіху фільмів "Брати Супер Маріо в кіно", "Оппенгеймер" і "М3ГАН".

Як пише Variety, всього 24 фільми Universal, випущені в 2023 році, зібрали в світовому прокаті понад 4,9 мільярдів доларів. Disney в минулому році випустила 17 нових фільмів, включаючи "Вартові галактики 3", "Індіана Джонс і Реліквія долі" і "Русалонька". Всього вони зібрали в світовому прокаті майже 4,83 мільярди доларів, дозволивши компанії посісти другу сходинку лідерів за касовими зборами.

Водночас, кінокомпанія Warner Bros. посіла третє місце з доходом в 3,84 мільярда доларів у світі, завдяки фільмам "Барбі", "Монахиня 2" і "Вонка". Sony і Paramount ще не повідомили про підсумкові доходи за 2023 рік, але, за попередніми оцінками, кожна студія заробила приблизно по 2 мільярди доларів по всьому світу, замикаючи п'ятірку найкращих.

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Так, завдяки фільмам "Людина-павук: Крізь всесвіт", "Праведник 3" і "Наполеон" Sony має невелику перевагу, заробивши 2,09 мільярда доларів по всьому світу. Компанія Paramount, чиїми основними релізами стали "Місія нездійсненна: Смертельна Розплата. Частина перша", "Підземелля і дракони: Честь злодіїв" і "Щенячий патруль: Мегакіно", завершила рік зі світовою виручкою в 2,03 мільярда доларів.

З чим пов'язаний провал Disney

Крім втрати багаторічного лідерства, вперше за довгий час до топ-3 найбільш фінансово успішних фільмів року не потрапив жоден фільм Disney – в трійці лідерів опинилися "Барбі" Warner Bros. (1,4 мільярда доларів), а також "Брати Супер Маріо в кіно" (1,3 мільярда доларів) і "Оппенгеймер" (950 мільйонів доларів) від Universal. Крім того, вперше з 2014 року (за винятком охоплених пандемією 2020 і 2021 років) жоден з фільмів Disney не перевищив позначку в 1 мільярд доларів.

Як пояснює видання, Disney все ще залишається локомотивом касових зборів, але реальність така, що більшість фільмів студії 2023 року не виправдали очікувань. "Вартові Галактики 3" (845 мільйонів доларів) за фактом стали єдиним успішним проектом, тоді як низка неефективних сиквелів і ремейків ("Людина-мураха і Оса: Квантоманія", "Марвели", "Маєток з привидами" і багато інших) призвела до того, що студія поступилася Universal.

Також видання зазначає, що багато скромних перемог або навіть відверті провали Disney можна було б виправдати приголомшливими успіхам його конкурентів. Проблема в тому, що фільми студії надзвичайно дорогі – їх виробничий бюджет зазвичай становить від 200 до 250 мільйонів доларів – тому їм доводиться долати високі планки з точки зору прибутковості. Таким чином, хоча "Людина-мураха і Оса: Квантоманія" посів 10-е місце в рейтингу найкасовіших фільмів року з 476 мільйонами доларів, він все одно став збитковим для студії.

Відзначимо, що протягом восьми років Disney залишалася світовим лідером за касовими зборами в першу чергу завдяки фільмам кіновсесвіту Marvel, серед яких "Месники: Завершення", що зібрали майже 2,8 мільярда доларів. Однак зараз він переживає серйозну кризу, і фактично всі випущені цього року фільми серії виявилися провальними – жоден не зібрав більше 1 мільярда, також вони отримали скромні оцінки як від критиків, так і від глядачів.

Більш того, наприкінці грудня 2023 року кіновсесвіт Marvel залишився без головного лиходія. Актора Джонатана Мейджорса, який виконував роль Канга Завойовника, звільнили після того, як суд присяжних у Нью-Йорку визнав його винним у нападі на його колишню дівчину Грейс Джаббарі. Тепер боси компанії терміново вирішують, що робити далі, адже на цьому персонажі було зав'язано розвиток мультивсесвіту на кілька років наперед.

Як повідомляв УНІАН, раніше джерела Variety повідомляли, що кінокомпанії Warner Bros. і Paramount почали переговори про злиття.

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