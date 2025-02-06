В український прокат фільм вийде 17 липня 2025 року.

Кінокомпанія Paramount Animation представила трейлер анімаційного сімейного фільму "Смурфи" (Smurfs), заснованого на однойменній серії коміксів бельгійського автора Пейо.

Мультфільм стане черговим перезапуском серії фільмів "Смурфики", що виходили в США в 2010-х роках. Також комікси екранізовувалися на своїй батьківщині в Бельгії в 1960-х та 1970-х роках.

За сюжетом нового фільму, коли Тата Смурфа таємниче викрадають підступні чаклуни Разамель і Ґарґамель, його дочка Смурфетка бере на себе відповідальність та очолює Смурфиків у новій захопливій пригоді, щоб визволити його. Разом із новими друзями Смурфики мають з'ясувати, що саме визначає їхню долю, аби врятувати Всесвіт.

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Зняв мультфільм американський режисер Кріс Міллер ("Шрек 3", "Кіт у чоботях").

В оригінальній версії головних героїв озвучили такі зірки Голлівуду, як співачка Ріанна ("Морський бій", "Вісім подруг Оушена"), Курт Рассел ("За бортом", "Мерзенна вісімка", франшиза "Форсаж"), Джеймс Корден ("Кішки", "Кролик Петрик") , Нік Офферман (серіали "Парки і зони відпочинку", "Фарго", "Останні з нас"), Сандра О (серіали "Вбиваючи Єву", "Анатомія Грей"), Наташа Ліонне (серіали "Помаранчевий – хіт сезону", "Покерфейс") та інші.

Як повідомила прес-служба B&H film distribution, в український прокат фільм вийде 17 липня 2025 року.

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