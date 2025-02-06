Кінокомпанія Paramount Animation представила трейлер анімаційного сімейного фільму "Смурфи" (Smurfs), заснованого на однойменній серії коміксів бельгійського автора Пейо.
Мультфільм стане черговим перезапуском серії фільмів "Смурфики", що виходили в США в 2010-х роках. Також комікси екранізовувалися на своїй батьківщині в Бельгії в 1960-х та 1970-х роках.
За сюжетом нового фільму, коли Тата Смурфа таємниче викрадають підступні чаклуни Разамель і Ґарґамель, його дочка Смурфетка бере на себе відповідальність та очолює Смурфиків у новій захопливій пригоді, щоб визволити його. Разом із новими друзями Смурфики мають з'ясувати, що саме визначає їхню долю, аби врятувати Всесвіт.
Зняв мультфільм американський режисер Кріс Міллер ("Шрек 3", "Кіт у чоботях").
В оригінальній версії головних героїв озвучили такі зірки Голлівуду, як співачка Ріанна ("Морський бій", "Вісім подруг Оушена"), Курт Рассел ("За бортом", "Мерзенна вісімка", франшиза "Форсаж"), Джеймс Корден ("Кішки", "Кролик Петрик") , Нік Офферман (серіали "Парки і зони відпочинку", "Фарго", "Останні з нас"), Сандра О (серіали "Вбиваючи Єву", "Анатомія Грей"), Наташа Ліонне (серіали "Помаранчевий – хіт сезону", "Покерфейс") та інші.
Як повідомила прес-служба B&H film distribution, в український прокат фільм вийде 17 липня 2025 року.