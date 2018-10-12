Brussels Airlines відправить до Києва літак зі смурфіками (фото)

Сині гноми смурфи були створені 60 років тому бельгійським художником П'єром Кюлліфором і за ці роки стали справжнім символом Бельгії.

Brussels Airlines 17 жовтня 2018 року виконає перший рейс "Брюссель - Київ" на літаку Airbus A320 в спеціальній лівреї, що зображає казкових синіх гномів - смурфов.

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Про це повідомляє avianews.com.

Ці персонажі були створені 60 років тому бельгійським художником П'єром Кюлліфором, що працював під псевдонімом Пейо, і за цей час стали справжнім символом Бельгії.

Варіант спеціальної лівреї зі смурфами запропонувала італійка Марта Маскеллані, брат якої працює пілотом в Brussels Airlines.

На картинках смурфи виконують різні ролі - пілотів, бортпровідників і пасажирів.

Нагадаємо, Brussels Airlines з 17 жовтня 2018 року почне літати між Києвом і Брюсселем чотири рази на тиждень: по понеділках, середах, п'ятницях і неділях. Авіакомпанія має значну мережу маршрутів в міста Африки, куди пасажири з Києва можуть дістатися з однією пересадкою в Брюсселі.