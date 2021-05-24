Стали відомі результати перевірки на наркотики переможця Євробачення

Звинувачення базувалися на відео, на якому співак нахиляється до столу. В цьому деякі побачили вживання кокаїну.

Соліст італійського гурту Måneskin Давид Даміано пройшов тест на наркотики. Про це повідомляється на сайті Євробачення. Тест він проходив добровільно. Співак отримав негативний результат, який також бачила Європейська спілка радіомовлення і телебачення. "У Зеленій кімнаті не було вживання наркотиків, і ми вважаємо справу закритою", - йдеться у повідомленні. Організатори відзначили, що "спекуляції" призвели до фейкових новин та несправедливо вплинули на групу. "Євробачення-2021" У щорічному пісенному конкурсі "Євробачення-2021", що проходив у Нідерландах, перемогу здобули представники Італії - рокери Maneskin з піснею"Zitti E Buoni".

Варто відзначити, що саме Maneskin пророкували перемогу букмекери.

Український колектив Go-A з композицією "Шум" в рейтингу букмекерів посів 4 місце, але в підсумковому підрахунку посів п'яте.

Вокаліста італійської рок-групи Maneskin, що перемогла на "Євробаченні" запідозрили у вживанні наркотиків прямо під час шоу. Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram Автор: Людмила Жерновська

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