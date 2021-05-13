Український гурт Go_A на Євробаченні виступить у першому півфіналі, який відбудеться 18 травня.

Солістка українського гурту Gо_A Катерина Павленко пропустила другу репетицію на пісенному конкурсі Євробачення-2021.

Читайте такожВідео репетиції представника України на Євробаченні 2021 увірвалося в тренди YouTubeПричиною стало погане самопочуття артистки, повідомили на офіційній сторінці конкурсу в Україні.

«Катерина Павленко трохи нездужає, тому друга репетиція відбудеться без солістки гурту Go_A. Тож згідно з Протоколом охорони здоров’я вона зробила тест на ПЛР і зараз відпочиває. Тим часом ми чекаємо на результат тесту. Як тільки ми його отримаємо, повернемося до репетицій повним ходом», – йдеться у повідомленні.

Євробачення 2021: що відомо

Конкурс відбудеться в Роттердамі в травні. Півфінали пройдуть 18 і 20 травня, а фінал – 22 травня.

Результати жеребкування півфіналів скасованого конкурсу залишаються в силі.

Для участі в шоу всі переможці відборів повинні представити нові пісні. Від України на конкурс поїхав гурт Go_A з піснею "Шум".

Півфінали та фінал Євробачення-2021 в Україні можна буде переглянути на двох телеканалах – СТБ і UΛ:Перший.

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Автор: Ірина Погоріла