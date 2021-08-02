Телеканал 1+1 працює над новим п’ятим сезоном головного танцювального шоу країни "Танці з зірками".

Сьогодні стала відома дата довгоочікуваної прем’єри. Так, глядачі побачать перший прямий ефір "Танців з зірками" вже 5 вересня о 21:00 на телеканалі 1+1. Про це стало відомо з атмосферного промо-ролику, у якому з’явилися нові зіркові учасники сезону: гумористка і зірка "Жіночого Кварталу" Анастасія Оруджова, капітан команди "Стояновка" у "Лізі Сміху" Іван Люленов та актор Костянтин Войтенко.

Вже відомо, що на танцювальний паркет вийдуть співачка Джамала, учасник гурту Танок на майдані Конґо Олег Фагот Михайлюта, солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька, український актор Олексій Суровцев, гумористка Анастасія Оруджова, гуморист Іван Люленов, актор Костянтин Войтенко.

Прийняв виклик і україно-американський чемпіон світу з латинських танців, хореограф, переможець шоу "Dancing With The Stars" Макс Чмерковський, який повідомив, що стане новим суддею шоу "Танців з зірками".

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Автор: Діана Могилєвич